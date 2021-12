Croissance future du marché mondial de la gouvernance de l’IA, croissance de l’entreprise et aperçu détaillé du marché sur les tendances à venir

Ce rapport dépend de l’analyse SWOT à travers laquelle l’entreprise peut croire avec assurance. Cette étude de marché présente des informations importantes sur le marché grâce auxquelles des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être développées. Ce rapport fournit une explication complète de la définition du marché, de la segmentation du marché, de l’analyse concurrentielle et des principaux développements de l’industrie. Ce rapport de marché est encadré avec les outils les plus excellents et les plus sophistiqués de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché

Le marché mondial de la gouvernance de l’IA croît à un TCAC sain de 33,7% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le prochain rapport de marché contient des données pour les années historiques 2017, l’année de base de calcul est 2018 et la période de prévision est de 2019 à 2026. Augmentation Les initiatives gouvernementales visant à tirer parti des avantages de la technologie de l’intelligence artificielle sont le principal facteur de croissance de ce marché.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact de COVID 19 sur le marché mondial de la gouvernance de l’IA qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid- 19 Impact sur les régions clés et proposition pour les acteurs du marché mondial de la gouvernance de l’IA pour lutter contre l’impact de Covid-19.

Principales caractéristiques du marché mondial (États-Unis, Union européenne et Chine) de la gouvernance de l’IA :

Le rapport met en évidence les caractéristiques du marché de la gouvernance de l’IA, notamment les revenus, le prix régional moyen pondéré, le taux d’utilisation des capacités, le taux de production, les marges brutes, la consommation, l’importation et l’exportation, l’offre et la demande, l’analyse comparative des coûts, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

Faits saillants du marché analytique et approche

Le rapport sur le marché mondial de la gouvernance de l’IA (États-Unis, Union européenne et Chine) fournit les données rigoureusement étudiées et évaluées des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils d’analyse. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porters, l’étude de faisabilité, l’analyse SWOT et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour examiner la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Facteurs de marché:

L’augmentation des initiatives gouvernementales pour tirer parti des avantages de la technologie de l’intelligence artificielle stimule la croissance de ce marché

Le besoin croissant de renforcer la confiance dans les systèmes d’intelligence artificielle et la demande croissante de transparence dans les décisions en matière d’intelligence artificielle agissent également comme un moteur du marché

La conformité croissante aux réglementations en matière de technologie stimule cette croissance du marché

La réduction des préjugés sexistes et de la discrimination en utilisant l’intelligence artificielle accélère cette croissance du marché

Contraintes du marché :

L’établissement de principes éthiques complets pour l’intelligence artificielle limite cette croissance du marché

Les coûts d’investissement élevés entravent la croissance de ce marché

Une expertise et des compétences insuffisantes en intelligence artificielle constituent également un frein au marché

Liste des meilleurs acteurs présentés dans le rapport sur le marché de la gouvernance de l’IA ;

IBM, Apple, Intel Corporation, Amazon, Google, NVIDIA, Microsoft, Facebook, SAP, Salesforce, Fair Isaac Corporation, BoardBookit, Anki, AIBrain Inc., Banjo, Appier Inc., SenseTime, Kindred, Inc., OrCam entre autres

