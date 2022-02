Croissance future du marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord, principaux acteurs et demande 2021-2027

Le marché des systèmes de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord devrait passer de 4 473,37 millions de dollars américains en 2021 à 5 447,63 millions de dollars américains d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 2,9 % de 2021 à 2028

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que avec l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

L’Amérique du Nord a un fort penchant pour l’énergie nucléaire, et les États-Unis et le Canada se concentrent actuellement sur la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires tout en explorant une option potentielle pour développer de petits réacteurs modulaires dans la région. Les États-Unis possèdent le plus grand parc de réacteurs nucléaires au monde, qui répondent à environ 20 % des besoins énergétiques du pays. Cependant, la baisse des prix de l’électricité sur le marché de gros a exercé une pression économique sur les centrales nucléaires, entraînant ainsi le démantèlement de plusieurs centrales aux États-Unis, ainsi qu’en Amérique du Nord. Par exemple, en 2020, Entergy a fermé sa centrale nucléaire de Plymouth, Massachusetts, États-Unis. En 2019, Exelon a mis hors service le REB de 837 MW de Three Mile Island 1 en Pennsylvanie.

Segmentation du marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord

Marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord – Par type de déchets

Déchets de faible activité

Déchets de haute activité

Déchets de moyenne activité

Les autres

Marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord – Par type de réacteur

Réacteur à eau sous pression

Réacteur à eau bouillante

Réacteur refroidi au gaz

Marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord – Par options d’élimination

Élimination près de la surface

Stockage géologique en profondeur

Marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord – Profils des entreprises

Ansaldo Energia S.p.A.

Société Bechtel

BHI Énergie

Solutions énergétiques

Perma-Fix

US Ecology, Inc.

Véolia

Spécialistes du contrôle des déchets LLC

La recherche sur le marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain du système de gestion des déchets nucléaires en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine de manière stratégique les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché du système de gestion des déchets nucléaires en Amérique du Nord.

