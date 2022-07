Croissance future du marché des robots SCARA, part, nouveaux investissements, enquête approfondie, acteur clé et prévisions 2022-2030

La du marché mondial des robots SCARA devrait atteindre 18,45 milliards USD avec un TCAC de revenus stable de 10,3 % en 2030, selon une dernière analyse d’Emergen Research. Le besoin croissant de réduire les efforts humains et les erreurs dans le processus de production peut être attribué à la croissance constante des revenus du marché des robots SCARA. Les robots SCARA sont utiles pour effectuer des tâches monotones qui réduisent l’effort humain et les risques d’erreurs. Ils fournissent des capteurs perceptifs qui permettent aux humains et aux robots de collaborer.

Le rapport SCARA Robot Market propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Principaux avantages du rapport :

analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial des robots SCARA

Compréhension critique des principaux segments de marché

Analyse complète des moteurs, contraintes, tendances et opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Le rapport étudie en outre les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Les principales entreprises opérant sur le marché des robots SCARA sont :

Seiko Epson Corporation, Yamaha Motor Co., Ltd., Denso- Holding GmbH & Co. KG, Yaskawa Electric Corporation, Staubli International AG, ABB, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ., Shibaura Machine et Comau

Emergen Research a segmenté le marché mondial des robots SCARA sur la base de la capacité de charge utile, industrie, application et région :

Perspectives de la capacité de charge utile (chiffre d’affaires, millions USD ; 2022-2030) Jusqu’à 5,00 kg 5,01-15,00 kg Plus de 15,00 kg



Perspectives de l’industrie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2022-2030) Électricité et électronique Automobile Métaux et Machines Plastiques, caoutchoucs et produits chimiques Ingénierie de précision et optique Aliments et boissons Produits pharmaceutiques et cosmétiques Autres



Perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2022-2030) Manipulation Assemblage et désassemblage Soudage et brasage Traitement Distribution Autres



Ke y Questions abordées dans le rapport:

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie SCARA Robot?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications du robot SCARA ?

Quel segment devrait gagner du terrain au cours des prochaines années ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

