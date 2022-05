Croissance future du marché des diagnostics moléculaires au point de service explorée dans le dernier rapport de recherche d’ici 2029 | BD, Abbott, Roche, Quidel

Synopsis du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service:

Peu des principaux sujets abordés ici peuvent être nommés comme la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Marché du diagnostic moléculaire au point de serviceLe rapport d’activité est une source d’informations établie qui présente une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Les données de marché fournies dans le rapport aident à découvrir les diverses opportunités de marché présentes dans le monde entier pour l’industrie de la santé. Dans ce rapport, une analyse SWOT méthodique et une analyse des investissements sont effectuées, qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. Le rapport sur le marché du diagnostic moléculaire au point de service contient des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

Le rapport sur le marché du diagnostic moléculaire au point de service peut être fiable à coup sûr lors de la prise de décisions commerciales clés. En outre, ce rapport de marché comprend des aspects vitaux du marché qui contiennent, mais sans s’y limiter, des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les tendances futures, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans le secteur de la santé. Le rapport de marché couvre une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel de l’industrie de la santé. Il aide à connaître les conditions et les tendances générales du marché. Le document à grande échelle Point of Care Molecular Diagnostics Market fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l’industrie de la santé.

Le marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service devrait atteindre une valeur marchande de 5,12 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 12,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les principaux facteurs clés de la croissance du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service sont l’apparition croissante de maladies infectieuses et respiratoires, l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde, l’augmentation de la demande d’établissements de soins de santé à domicile ainsi que de produits avancés, l’augmentation des dépenses du gouvernement et du privé. institutions, mettant davantage l’accent sur le diagnostic décentralisé. De plus, peu de facteurs qui créeront des opportunités de croissance du marché sont la croissance croissante du diagnostic moléculaire POC dans les pays émergents tels que l’Inde, la Chine et le Brésil, ainsi que l’augmentation des activités de recherche et développement dans le diagnostic moléculaire.

Segmentation globale du marché Diagnostic moléculaire au point de service :

Sur la base des produits et services, le marché mondial des diagnostics moléculaires au point de service est segmenté en tests et kits, instruments / analyseurs, logiciels et services.

Sur la base de la technologie, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en PCR, basé sur le séquençage génétique, basé sur l’hybridation, basé sur les puces à ADN, INAAT et autres.

Sur la base de Test Location, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en OTC et POC.

Par application, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en maladies respiratoires, maladies sexuellement transmissibles, infections nosocomiales, oncologie, hépatite, hématologie, tests prénataux, endocrinologie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché du diagnostic moléculaire au point de service est segmenté en cabinets médicaux, services d’urgence et unités de soins intensifs hospitaliers, instituts de recherche, soins à domicile, laboratoires décentralisés, établissements de soins de santé à vie assistée et autres.

Géographiquement, l’Europe domine le marché du diagnostic moléculaire au point de service en raison de la demande croissante de diagnostic et du développement de nouveaux tests pour l’analyse de l’ADN, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de l’augmentation population et test moléculaire rentable.

Principaux acteurs clés du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service:

Abbott

Danaher

Hoffmann-La Roche SA

Société Quidel

Meridian Bioscience, Inc.

Mesa Biotech, Inc.

GènePOC Inc

Spartan Bioscience Inc.

Biocartis

Siemens Healthcare Private Limited

BD

Laboratoires Bio-Rad

Céphéide

Abaxis

OraSure Technologies, Inc.

Société Sysmex

Thermo Fisher Scientific Inc.

VIRCELL et plus………….

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des diagnostics moléculaires au point de service comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur le diagnostic moléculaire au point de service, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché du diagnostic moléculaire au point de service, principaux moteurs et contraintes

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service

1 Aperçu du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service

2 Global Competition Point of Care Molecular Diagnostics marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de diagnostic moléculaire au point de service, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Diagnostic moléculaire au point de service (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Diagnostic moléculaire au point de service, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de diagnostics moléculaires au point de service

8 Analyse des coûts de fabrication du diagnostic moléculaire au point de service

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du diagnostic moléculaire au point de service (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

