Croissance future du marché des balances électroniques avec la technologie et les tendances actuelles 2021 à 2030

États-Unis: le rapport sur le marché des balances électroniques contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché des balances électroniques par région.

Le marché des balances électroniques est évalué à environ 5.07 milliards USD en 2018 et devrait croître avec un taux de croissance de plus de 4.60 % sur la période de prévision 2019-2026.

La balance électronique est une machine qui aide à vérifier le poids des choses dans les industries d’utilisation finale. Il fonctionne sur certains chipsets électroniques et aide à fournir le poids exact des objets ou des produits d’une organisation ou d’une entreprise. La balance électronique sert à déterminer la masse et le poids d’une substance. La balance électronique est davantage choisie par les utilisateurs finaux tels que les pierres précieuses et les bijoux, la vente au détail de la santé et le secteur industriel par rapport à la balance conventionnelle que sont les balances à ressort ou les balances en raison de sa durabilité, de sa compacité et de sa précision impressionnantes.

De plus, les balances conventionnelles s’usent et donnent des lectures erronées sur une certaine période qui incitent les utilisateurs finaux à utiliser des balances électroniques. De plus, le facteur qui stimule la croissance du marché est la demande croissante de balances électroniques de la part des industries d’utilisation finale. Dans les secteurs verticaux d’utilisation finale, le secteur industriel a un rôle louable dans l’adoption des balances électroniques en raison de l’activité plus importante concernant l’exportation et l’importation de matériaux, les expéditions de produits manufacturés et de liquides et gaz corrosifs, etc.

Ainsi, l’augmentation du secteur industriel à travers le monde stimule la croissance du marché. Selon Statista, la production industrielle a augmenté de 1,6 % en Europe en 2017 par rapport à l’année précédente 2016. De même, selon l’Indian Brand Equity Foundation, selon l’initiative Make in India du gouvernement indien, il vise à augmenter la part de la fabrication. secteur au produit intérieur brut (PIB) à 25% d’ici 2022, contre 16% en 2019. Ainsi, ces facteurs anticipent la croissance du marché au cours des années de prévision. Cependant, le respect d’une réglementation stricte concernant l’approbation des balances électroniques entrave la croissance du marché au cours des années de prévision.

L’analyse régionale du marché mondial des balances électroniques est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché mondial des balances électroniques en raison de la demande croissante de balances électroniques du secteur d’utilisation finale tel que le commerce de détail et le secteur industriel. De même, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide du marché en raison de la présence d’acteurs de premier plan tels que A&D Company Limited, Contech Instruments Limited et Tanita Corporation, etc. dans la région.

Les acteurs du marché inclus dans ce rapport sont :

Tanita

A&D Engineering

Fairbanks Scales

Adam Equipment

Essae group

KERN & SOHN GmbH

Mettler Toredo

Contech Instruments Ltd.

Avery Weigh Tronix LLC

Rice Lake Weighing Systems

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de fonctions des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type:

Balance de table Balance

plate-forme

Balance de précision Balance de

poche

Autres

Par candidature :

Balance de laboratoire

Balance pour pierres précieuses et bijoux Balance de

vente au détail Balance

de santé Balance

industrielle Balance

vétérinaire

Par régions :

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Europe

Royaume-Uni

Allemagne

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2016, 2017

Année de référence – 2018

Période de prévision – 2019 à 2026

Public cible du marché mondial des balances électroniques dans l’étude de marché:

Principales sociétés de conseil et conseillers

Grandes, moyennes et petites entreprises

Capital

-risqueurs Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Fournisseurs de connaissances tiers

Banquiers d’investissement

