Croissance future du marché de la transmission HVDC, analyse de l’industrie, segmentation, taille et prévisions 2026

Le marché mondial de la transmission HVDC devrait connaître un TCAC substantiel de 7,50 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La hausse du marché peut être attribuée à la flambée des population mondiale, ce qui à son tour augmente la demande de consommation d’électricité. Avec l’augmentation du besoin de transmission par câble au lieu de lignes de transmission aériennes, la croissance du marché est stimulée.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Le marché mondial de la transmission HVDC est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché des clients du marché de la transmission HVDC pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Segmentation : marché mondial de la transmission HVDC

Par composant

Stations de conversion

Vannes

Vannes à thyristors

Transistors bipolaires à grille isolée

Transformateurs

Filtres harmoniques

Filtres AC

Filtres CC

Disjoncteurs

Réacteurs

Parafoudres

Câbles de transmission

Électrodes

Contrôle et protection

Alimentations réactives

Par type de projet

Transmission point à point

Monopolaire

Bipolaire

Stations dos à dos

Systèmes multi-terminaux

Par technologie

Convertisseur commuté de condensateur

Convertisseur de source de tension

CCHT

UHVDC

Convertisseur de ligne commuté

CCHT

UHVDC

Par application

Transmission de puissance en vrac

Aérien

Sous-marin et souterrain

Réseaux d’interconnexion

Zones urbaines d’alimentation

Par puissance nominale

En dessous de 500 MW

501–1000 MW

1001-1500 MW

1501-2000 MW

Au-dessus de 2001 MW

Par tension nominale

Moins de 350 kV

350-640 kV

640-800 kV

Plus de 800 kV

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

dinde

Belgique

Pays-Bas

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

