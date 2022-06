Croissance future de l’industrie mondiale du marché des vaccins vétérinaires / animaux, dernières technologies, nouvelles demandes, défis commerciaux, opportunités, tendances de l’industrie, acteurs clés et analyse des revenus

is the matchless market research report that conducts industry analysis on products, markets, companies, industries and many countries internationally. Market information related to specific stock, currency, commodity and geographic region or country has also been analysed in this report. The report deals with abundant parameters in detail to suit the requirements of business or clients. These parameters range from latest trends, market segmentation, new market entry, industry forecasting, target market analysis, future directions, opportunity identification, and strategic analysis to insights and innovation. All of these are analyzed and evaluated by a team of innovative, enthusiastic, and motivated researchers and forecasters so that nothing lefts uncovered in the wide ranging report.

Data Bridge Market Research analyses that the veterinary-animal vaccines market was valued at USD 10 billion in 2021 and is expected to reach USD 16.48 billion by 2029, registering a CAGR of 6.44% during the forecast period of 2022 to 2029. The market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, patient epidemiology, pipeline analysis, pricing analysis, and regulatory framework.

Some of the major players operating in the veterinary-animal vaccines market are:

Bayer AG (Germany)

Sanofi (France)

Pfizer Inc. (US)

GlaxoSmithKline plc (UK)

Merck & Co., Inc. (US)

Ceva (France)

Cargill, Incorporated (US)

Boehringer Ingelheim International GmbH. (Germany)

Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japan)

Eli Lilly and Company (US)

Virbac (France)

Vetoquinol (France)

Zoetis (US)

Dechra Pharmaceuticals PLC (UK)

Biogenèse Bagó (Argentine)

Hester Biosciences Limited. (India)

Elanco (États-Unis)

HIPRA (Gérone)

CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Beijing)

Phibro Animal Health Corporation (US)

Ringpu (China)

Mars, Incorporated (US)

Indovax (Inde)

Définition du marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Les vaccins pour animaux empêchent les maladies de se propager, protégeant à la fois la santé animale et humaine, ce qui est essentiel compte tenu de la dépendance du public à l’égard des animaux. La nourriture, la viande, le lait, les protéines et d’autres produits commerciaux tels que le cuir et la laine sont tous dérivés d’animaux. Les vaccins contre la rage, les vaccins contre la fièvre aphteuse et les vaccins contre le virus de la grippe équine sont parmi les vaccins vétérinaires les plus régulièrement utilisés, qui inhibent le transfert d’agents pathogènes infectieux en simulant l’immunité acquise naturellement.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Quantitative Units Revenue in USD Billion, Volumes in Units, Pricing in USD Segments Covered Type (vaccins porcins, vaccins volaille, vaccins bétail, vaccins animaux de compagnie, vaccins aquacoles, autres vaccins animaux), maladie (porcin, volaille, bétail, animaux de compagnie, aquaculture), technologie (vaccins vivants atténués, vaccins inactivés, vaccins toxoïdes, vaccins recombinants vaccins, autres vaccins), voie d’administration (orale, parentérale, topique), utilisation finale (hôpitaux, cliniques) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Bayer AG (Germany), Sanofi (France), Pfizer Inc. (US), GlaxoSmithKline plc (UK), Merck & Co., Inc. (US), Ceva (France), Cargill, Incorporated (US), Boehringer Ingelheim International GmbH. (Germany), Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japan), Eli Lilly and Company (US), Virbac (France), Vetoquinol (France), Zoetis (US), Dechra Pharmaceuticals PLC (UK), Biogénesis Bagó (Argentina), Hester Biosciences Limited. (India), Elanco (US), HIPRA (Girona), CHINA ANIMAL HUSBANDRY GROUP (Beijing), Phibro Animal Health Corporation (US), Ringpu (China), Mars, Incorporated (US), Indovax (India) Market Opportunities Increase in the number of emerging markets Technological advancement Launch of new products Rise in the research and development activities

Veterinary-Animal Vaccines Market Dynamics

Drivers

Growing pet adoption rate

Companion animal adoption has expanded dramatically in recent years. Pets are regarded as members of the family and are ideal companions for the elderly. Increased pet adoption will boost demand for animal vaccines, propelling the market forward.

Increasing pet healthcare expenditure

Moreover, the rising level of expenditure for pet healthcare will enhance the veterinary-animal vaccines market growth.

Furthermore, the rise in the prevalence of foodborne and zoonotic diseases will act as a major driver that will result in the expansion of the market’s growth. Rising number of favourable initiatives by government and growing demand for animal-derived food products are the factors that will expand the veterinary-animal vaccines market. Other factors such as increase in the demand for animal protein in human food and rising trend of adopting pet animals will positively impact the veterinary-animal vaccines market’s growth rate. Additionally, high disposable income and changing lifestyle will expand the veterinary-animal vaccines market.

Opportunities

Increase in number of R&D activities and new product launch

L’augmentation des activités de recherche et développement pour la conception d’un vaccin efficace, efficient et de haute qualité pour les animaux de compagnie et d’élevage et le lancement de nouveaux produits offriront des opportunités bénéfiques pour le marché des vaccins vétérinaires pour animaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

De plus, les progrès technologiques dans le développement de vaccins pour la santé animale et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation du nombre de bovins et de volailles dans les pays en développement et les développements dans les technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux à l’avenir.

Contraintes / Défis Marché mondial des vaccins vétérinaires pour animaux

Cependant, le coût élevé associé au vaccin et le manque d’infrastructures bien établies dans les pays à faible revenu et de ressources pour le développement de vaccins entraveront le taux de croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. De plus, les dépenses limitées en soins de santé pour animaux de compagnie entraveront la croissance du marché des vaccins vétérinaires pour animaux. Une moindre sensibilisation à la santé animale et la possibilité d’un impact négatif des vaccins vétérinaires sur la santé humaine et animale vont encore défier le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des vaccins vétérinaires pour animaux, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Couverture du rapport sur le marché des vaccins vétérinaires / animaux-

Il envisage l’analyse des cinq forces de Porter pour une prédiction précise du marché.

Il intègre une analyse SWOT du marché.

Il met en évidence diverses contraintes à la croissance du marché et suggère des stratégies pour les surmonter.

Il présente les différentes stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché pour acquérir de la croissance.

Il met en évidence les derniers développements de l’industrie.

