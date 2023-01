Croissance future de l’industrie du marché des soins infirmiers et des soins résidentiels, dernières technologies, nouvelles demandes, défis commerciaux, opportunités, tendances de l’industrie, acteurs clés et analyse des revenus

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Le marché des soins infirmiers et résidentiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La connaissance croissante des avantages des soins infirmiers et du traitement résidentiel chez les patients générerait davantage d’opportunités lucratives pour le développement du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des soins infirmiers et des soins en établissement comprennent :

Genesis HealthCare

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Brookdale Senior Living

Kindred Healthcare, LLC

The Ensign Group, Inc

Encompass Health Corporation

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ParaMed.

Bayshore HealthCare Société en

commandite d’exploitation de l’Institut canadien du dos

Segmentation du marché des soins infirmiers et résidentiels: –

Par types :

fournisseurs de soins de santé à domicile, établissements de soins infirmiers, foyers de soins de groupe, communautés de retraités

Par application :

soins infirmiers pour femmes, soins infirmiers pour hommes, autres

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché des soins infirmiers et résidentiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La connaissance croissante des avantages des soins infirmiers et du traitement résidentiel chez les patients générerait davantage d’opportunités lucratives pour le développement du marché.

Les soins infirmiers font référence aux soins collaboratifs et autonomes dispensés par des personnes ou des infirmières formées pour des personnes de tous âges, classes, communautés et familles. Ce sont des praticiens compétents qui encouragent le bien-être et évitent les maladies tout en aidant les patients à faire face à la maladie et proposent des procédures médicales pour aider les patients. Il est du devoir des infirmières d’examiner les patients, de fournir des prescriptions et des thérapies. Les infirmières créent également des plans de soins infirmiers et les gèrent et incluent des approches de soins personnalisés avec plus de sécurité, de commodité et de confort.

Étendue du marché mondial des soins infirmiers et des soins en établissement et taille du marché

Étendue du marché mondial des soins infirmiers et des soins en établissement et taille du marché

Le marché des soins infirmiers et résidentiels est segmenté en fonction du type de service, du sexe de l’utilisateur final et du type de dépense. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de service, le marché des soins infirmiers et résidentiels est segmenté en fournisseurs de soins de santé à domicile, établissements de soins infirmiers, foyers de soins de groupe et communautés de retraités.

Sur la base du type de dépenses, le marché des soins infirmiers et résidentiels est segmenté en dépenses publiques et dépenses privées.

Le marché des soins infirmiers et résidentiels a également été segmenté en fonction du sexe de l’utilisateur final en soins infirmiers pour femmes et soins infirmiers pour hommes, autres.

Marché des soins infirmiers et résidentiels, par région:

Le marché des soins infirmiers et résidentiels est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, type de dépense et sexe de l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des soins infirmiers et résidentiels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché des soins infirmiers et des soins résidentiels en Amérique du Nord en raison de l’augmentation du nombre de maladies et du nombre croissant de dépenses de santé dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. en raison de la prévalence croissante de la population gériatrique et des préoccupations croissantes concernant l’amélioration des services de santé dans la région.

Table des matières: marché mondial des soins infirmiers et des soins en établissement

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 Premium Insight

5 Aperçu du marché

6 Impact de Covid-19 sur les soins infirmiers et résidentiels dans le secteur de la santé

7 Marché mondial des soins infirmiers et résidentiels, par type de produit

8 Marché mondial des soins infirmiers et résidentiels, par modalité

9 Global Marché mondial des soins infirmiers et des soins résidentiels, par type

10 Marché mondial des soins infirmiers et des soins résidentiels, par mode

11 Marché mondial des soins infirmiers et des soins résidentiels, par utilisateur final

12 Marché mondial des soins infirmiers et des soins résidentiels, par géographie

13 Marché mondial des soins infirmiers et des soins résidentiels, paysage de l’entreprise

14 Analyse Swot

15 Profils d’entreprise

16 Questionnaire

17 rapports connexes

Pointeurs clés couverts

Taille

du marché Croissance

du marché Analyse

du marché de haut en bas Segmentation du marché

Développements récents pour les concurrents du

marché Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et aperçu de ce marché

Profil de la société des acteurs de ce marché

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

