Croissance future de l’industrie du marché des banques de cellules souches de cordon, dernières technologies, nouvelles demandes, défis commerciaux, opportunités, tendances de l’industrie, acteurs clés et analyse des revenus

Le marché des banques de cellules souches de cordon devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 22,2 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation du nombre de parents stockant le sang de cordon de leur enfant stimule le marché des banques de cellules souches de cordon.

La banque de cellules souches de cordon est définie comme le stockage des cellules du sang de cordon contenues dans le cordon ombilical et le placenta d’un nouveau-né. Ce sang de cordon contient les cellules souches qui peuvent être utilisées à l’avenir pour traiter des maladies telles que la leucémie, la thalassémie, les maladies auto-immunes et les troubles métaboliques héréditaires, et quelques autres.

L’acceptation accrue des thérapies à base de cellules souches est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation des nouvelles applications des cellules souches dans le traitement des maladies , de l’augmentation des dépenses consacrées à la gestion des maladies chroniques, de l’augmentation de la sensibilisation à la thérapie des cellules souches et L’augmentation des fusions et acquisitions par des acteurs de premier plan sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des banques de cellules souches de cordon. De plus, l’augmentation des progrès technologiques et de la modernisation des dispositifs de santé et l’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur des soins de santé créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des banques de cellules souches de cordon au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, les coûts d’exploitation élevés des thérapies à base de cellules souches et le manque de sensibilisation dans de nombreuses économies en développement sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance du marché des banques de cellules souches de cordon au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Scénario de marché des banques de cellules souches de cordon

Selon Data Bridge Market Research, le marché des banques de cellules souches de cordon est en plein essor avec l’augmentation des dépenses dans les solutions de soins de santé. L’augmentation de la nouvelle avancée pour la création de médicaments bons et efficaces pour relever les défis médicaux non relevés pour l’amélioration de la santé du public et des patients entraînera une croissance commerciale stratégique pour le marché mondial des banques de cellules souches de cordon.

La demande croissante de cellules souches de cordon ombilical par les entreprises pharmaceutiques a entraîné une hausse croissante des banques de cellules souches de cordon ombilical. Cette germination importante sera adossée à la collecte des placentas des nouveau-nés après leur accouchement. Les cellules souches obtenues à partir de cette source sont capables de régénérer des cellules avancées. Ils aident à la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, le taux de transplantation est élevé, d’où l’exigence. Les rendements de ces intrants dans le succès graphique du marché des banques de cellules souches de cordon seront visibles au cours de la prochaine période de 2019 à 2026. Peu de facteurs se dresseront entre eux pour entraver la croissance du marché, tels que le coût élevé de la conservation et du stockage du cordon. cellules sanguines souches, alors que le taux de familiarité plus faible parmi la population enceinte affectera sa croissance.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par l’intuitif ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Amérique du Nord en raison de la grande infrastructure de soins de santé et des principaux investissements dans la recherche sur les cellules du sang de cordon pour générer des cellules souches.

Développement et acquisitions du marché des banques de cellules souches de cordon en 2019

En septembre 2019, une acquisition notable a été observée entre CBR et Natera. Cette fusion développera les nouvelles opportunités de croissance de la banque de sang de cordon ombilical en responsabilisant la filiale Evercord de Natera pour le stockage et la conservation du sang de cordon. L’avancement se concentrera sur la recherche et le développement des résultats thérapeutiques, l’expérience biogénétique et leur commercialisation dans le secteur pharmaceutique et de la santé mondial.

Portée du marché des banques de cellules souches de cordon

Le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en fonction des pays suivants: États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché des banques de cellules souches de cordon sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de stockage, le marché est segmenté en banque privée, banque publique. Sur la base du type de produit, le marché est divisé en sang de cordon, sang de cordon et tissu de cordon. Sur la base du type de services, le marché est segmenté en collecte et transport, traitement, analyse, stockage. Sur la base de la source, le marché est divisé en sang de cordon ombilical, moelle osseuse, tige de sang périphérique, sang menstruel. Sur la base des indications, le marché est fragmenté en infirmité motrice cérébrale, thalassémie, leucémie, diabète, autisme.

Le commerce des cellules souches du cordon n’est rien d’autre que la mise en banque de la cellule plasmatique du vinculum enfermée dans le placenta et le muscle ombilical d’un nourrisson. Ce plasma ligamentaire comprend les blocs souches qui peuvent être utilisés dans les temps à venir pour lutter contre des maladies telles que les maladies auto-immunes, la leucémie, les troubles métaboliques héréditaires, la thalassémie et bien d’autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Systèmes CBR, Inc.

Cordlife

Groupe Cells4Life LLP

Cryo-Cell International, Inc.

Cryo-Save SA

Cellule de vie

StemCyte India Therapeutics Pvt. Ltd

Viacorde

CELLULES INTELLIGENTES PLUS.

Cryoviv Inde

Société mondiale du sang de cordon

Programme national de sang de cordon

Vita 34, ReeLabs Pvt. Ltd.

Repousser Biosciences Pvt. Ltd.

ACROBiosystèmes.

Americord Registry LLC.

Centre de sang de New York

Sang de cordon labyrinthe

BonCell.

AABB

Cryobanque de cellules souches

Centre cryogénique de la Nouvelle-Angleterre, Inc.

Portée du marché des banques de cellules souches de cordon et taille du marché

Le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en fonction du type de stockage, du type de produit, du type de service, de la source et de l’indication. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de stockage , le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en banques privées, banques hybrides et banques publiques.

Sur la base du type de produit , le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en sang de cordon, sang de cordon et tissu de cordon.

En fonction du type de service, le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en collecte et transport, traitement, analyse et stockage.

Selon la source, le marché des banques de cellules souches de cordon est segmenté en sang de cordon ombilical, moelle osseuse, sang périphérique et sang menstruel.

Le marché des banques de cellules souches de cordon est également segmenté en fonction du rôle de l’administration dans la paralysie cérébrale, la thalassémie, la leucémie, le diabète et l’autisme.

Analyse au niveau du pays du marché des banques de cellules souches de cordon

Le marché des banques de cellules souches de cordon est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de stockage, type de produit, type de service, source et indication, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des banques de cellules souches de cordon sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des banques de cellules souches de cordon en raison de l’augmentation de la présence des principaux acteurs du marché aux États-Unis, de l’approbation en cours des lignées de cellules souches pour le traitement des maladies et de la sensibilisation croissante des citoyens de cette région. L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance du marché des banques de cellules souches de cordon en raison de l’augmentation de la population âgée ainsi que de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de l’augmentation des dépenses de santé par habitant dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des banques de cellules souches de cordon fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

