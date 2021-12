Croissance florissante du marché des Protéines de Pois texturées pendant les prévisions 2027 |/ Puris Foods, Burcon Nutrascience Corporation

Les pois en tant que matière première ont de nombreux avantages pour la santé. Non seulement ils sont riches en protéines, en fibres, en amidon, en vitamines et en réserves. Nos protéines de pois texturées sont peu allergènes, sans OGM et sans gluten, et peuvent également aider vos cultures avec un contour écologique et durable.

La protéine de pois est obtenue par un procédé de comptage des phases sèches et liquides. Tout d’abord, lors d’une procédure sèche, l’enveloppe extérieure du pois essentiellement constituée de fibres insolubles est éliminée par action motorisée. Après la mouture, on obtient de la farine couvrant les fibres solubles, les amidons et les protéines. Tout cela étant dit, les protéines de pois présentent des déficits potentiels. Une protéine de pois contient des purines, qui peuvent toucher les personnes souffrant de goutte, car la purine se décompose en acide urique qui forme des minéraux dans les articulations et peut provoquer des irritations et des douleurs.

Acteurs Clés-

Puris Foods, Burcon Nutrascience Corporation, Nisco ApS, Sotexpro, Exeller N.V., Vestkorn Milling AS, Nutri-Pea Limited, Cosucra Groupe Warcoing SA, Scoular, Axiom Foods Inc, AGT Foods, The Green Labs LLC, DuPont Nutrition & Biosciences, Shandong Jianyuan Group et Kerry Group PLC.

Le développement du marché des protéines de pois finies est essentiel car les organisations poursuivent leurs tâches et s’adaptent au nouveau type tout en se remettant de l’effet COVID-19, qui avait auparavant entraîné des mesures de contrôle prohibitives, notamment la séparation sociale, le travail à distance et la conclusion d’exercices commerciaux entraînant des difficultés fonctionnelles.

Rapport sur le Marché mondial des Protéines de Pois Texturées 2021 –

Par Type De Produit-

* Pois Jaunes,

• pois

Par Nature-

• Organique

• Conventionnel

Par Type De Traitement-

* Traitement à sec,

* Traitement humide

Par Utilisation Finale-

• Agroalimentaire

* Alimentation Animale

* Nutraceutiques

* Nutrition Sportive

* Nutrition infantile

* Soins Cosmétiques Et Personnels

Le marché des protéines de pois finies comprend des transactions de protéines de pois finies par des éléments (associations, courtiers uniques et organisations) qui sont retirés des pois pour fabriquer des substituts de viande à base de plantes riches en protéines. C’est un produit normalement sans gluten et sans soja avec un goût et une surface charmants, l’offrant comme complément optimal aux fixations célèbres dans un assortiment d’utilisations. La protéine de pois finie est sans OGM et a une faible allergénicité, ce qui en fait une option incroyable contrairement aux articles de blé et de soja.

Les sortes fondamentales d’éléments dans la protéine de pois finie sont les pois jaunes et les pois verts. Les pois de campagne, régulièrement appelés pois jaunes, sont une sorte de pois qu’il vaut mieux sécher plutôt que de manger neuf. La peau des pois (tégument) est d’un ton jaune clair. Les pois sont d’un jaune plus profond à l’intérieur, cependant, l’ombrage disparaît à la cuisson. Il a une nature à la fois naturelle et régulière et a des types de manipulation distinctifs comme la manipulation sèche, la manipulation humide. Il est exécuté dans différents secteurs verticaux, par exemple, la manipulation des aliments, l’alimentation des créatures, les nutraceutiques, la nourriture sportive, la nourriture des nouveau-nés, la considération corrective et individuelle, d’autres.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par les Acteurs /Fournisseurs

Chapitre 3. Ventes et Revenus par Type, par Application, par régions

Chapitre 4. Ventes et revenus

Chapitre 5. Analyse Des Coûts De Fabrication

Chapitre 6. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en aval

Chapitre 7. Analyse de la Stratégie de Marché, Distributeurs / Traders

Chapitre 8. Analyse des facteurs efficaces du marché

Chapitre 9. Taille et Prévisions

Chapitre 10. Conclusion

Chapitre 11. Annexe

