Croissance florissante du Marché de la Gestion de la Santé Respiratoire au cours des prévisions 2027 // F. Hoffmann-La Roche SA., Compagnie Générale d’Électricité, Abbott

La communauté respiratoire décrit généralement la santé respiratoire comme la non-apparition d’une maladie pulmonaire manifeste. Cette définition trop peu sophistiquée a limité la croissance d’une approche robuste de la dissuasion des maladies pulmonaires chroniques. Vous ne pouvez pas penser à la position de votre santé pulmonaire avant d’avoir un problème vivant.

Une prise en charge respiratoire implique une prise en charge régulière à des fins respiratoires avec spirométrie et surveillance nocturne pour la découverte rapide de difficultés respiratoires. Vos poumons fournissent de l’oxygène et maintiennent le fonctionnement de l’autre organe en éliminant le dioxyde de carbone de votre corps. La génétique, la maladie et la situation peuvent affecter la santé de vos poumons et causer des difficultés respiratoires.

Acteurs Clés-

F. Hoffmann – La Roche SA. La société General Electric Company, Abbott, Koninklijke Philips N.V., B. Braun Melsungen AG, Johnson and Johnson Services, Inc., Medtronic, Medline Industries, Inc., Baxter International Inc.

Des applications cliniques polyvalentes pour l’analyse et le conseil des maladies respiratoires peuvent réduire les coûts de la considération clinique en se dispensant de l’exigence d’essais cliniques standard. De plus, des gadgets cliniques avisés, par exemple des inhalateurs qui proposent des expériences et des soins personnalisés en tout lieu, sont utilisés pour étendre la réception d’une maladie localisée localement dans le système de conseil dans les une à deux années suivantes, car il poursuit la direction actuelle de la prise en compte à distance. »

Alors que les applications cliniques portables, les concentrateurs d’oxygène et les inhalateurs avertis font face à des progrès critiques comblés par la pandémie de COVID-19, les membres du marché peuvent se concentrer sur l’accompagnement pour profiter de ces ouvertures de développement

Inhalateur astucieux apte à apporter sa contribution et son soutien: Les organisations pharmaceutiques peuvent faire équipe ou collaborer avec de nouvelles entreprises imaginatives qui offrent des critiques continues sur la stratégie de l’inhalateur et utilisent l’innovation acoustique pour le transport des médicaments aux patients.

Concentrateurs d’oxygène inventifs et robustes: Les organisations et les pionniers de l’innovation dans le domaine de la santé peuvent se rendre complices pour enquêter sur les libertés de fournir des concentrateurs d’oxygène améliorés, solides et simples à utiliser pour les cliniques d’urgence et à domicile.

Applications cliniques portatives inventives: Les innovateurs devraient consacrer des ressources à des preuves basées sur la recherche pour démontrer la viabilité d’applications cliniques polyvalentes dans l’administration plus développée de maladies respiratoires.

