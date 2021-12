Croissance exponentielle du Marché des Aliments à Usage Médical Spécial (FSMP) d’ici 2027 avec Nestlé, Danone Nutricia, Abbott, Bayer, Ajinomoto, BOSSD, LESKON

Le FSMP est une formulation alimentaire destinée à fournir un soutien nutritionnel aux personnes souffrant d’une maladie, d’un trouble ou d’une condition médicale spécifique, dans le cadre de leur gestion alimentaire. Les aliments à des fins médicales spéciales sont utilisés pour gérer le régime alimentaire des personnes atteintes de certaines maladies, troubles ou conditions médicales. Ces aliments spéciaux sont destinés aux personnes dont les besoins nutritionnels ne peuvent pas être satisfaits par des aliments normaux. Les aliments médicaux ne sont pas des médicaments et, par conséquent, ne sont soumis à aucune exigence réglementaire qui s’applique spécifiquement aux médicaments.

Les aliments à usage médical spécial (FSMP) sont une sous-catégorie d’aliments destinés à des usages nutritionnels particuliers (NOIX), également appelés aliments diététiques. Les FSMP sont destinés à la gestion diététique des maladies chez les patients présentant une fonction digestive altérée telle que l’absorption, ce qui en fait la catégorie d’aliments la plus médicalement orientée.

La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries à travers le monde et les aliments fonctionnels et médicaux en font partie. Bien que l’industrie alimentaire ait été affectée en raison de graves perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et d’autres marchés connectés, les consommateurs du monde entier ont toutefois réalisé l’importance de la nutrition et de la santé pour faire face à de telles épidémies pendant cette période. Par conséquent, le marché du FSMP devrait connaître une bonne reprise en raison de la prise de conscience croissante et d’une augmentation de la demande d’aliments nutritionnels et médicaux.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Les principaux fabricants couverts dans ce rapport:

o Nestlé

o Danone Nutricia

o Abbott

o Bayer

o MeadJohnson

o Adjinomoto

o BOSSD

o LESKON

o EnterNutr

Le rapport commence par un aperçu de la structure de la chaîne de l’industrie et décrit l’environnement de l’industrie, puis analyse la taille du marché et les prévisions des aliments à usage médical spécial (FSMP) par produit, région et application. en outre, ce rapport présente la situation de la concurrence sur le marché entre les fournisseurs et le profil de l’entreprise. en outre, l’analyse des prix du marché et les caractéristiques de la chaîne de valeur sont couvertes dans ce rapport.

Segmentation par type de produit:

Aliments Complets sur le Plan Nutritionnel, Aliments Complets sur le Plan Nutritionnel avec une Maladie, Aliments Incomplets sur le Plan Nutritionnel

Segmentation par application:

Nourrissons et Jeunes Enfants, Adultes, Les Vieux

Une étude de marché de ce rapport sur le marché des aliments à usage médical spécial (FSMP) indique également l’état du marché au cours de la période de prévision 2021-2027. Le rapport aide à décrire les stratégies commerciales pour les entreprises de petite, moyenne et grande taille. Ce rapport d’étude de marché offre également un aperçu des initiatives de génération de revenus et de durabilité.

Segmentation par Région:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, etc.)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, etc.)

Table des Matières du Marché Mondial des Aliments à usage Médical Spécial (FSMP):-

Chapitre 1 – Introduction

Chapitre 2 – Aperçu du marché

Chapitre 3 – Segmentation du marché Mondial des Aliments à usage Médical Spécial (PSSF)

Chapitre 4 – Méthodologie de recherche

Chapitre 5 – Définitions et hypothèses

Chapitre 6 – Résumé du Marché mondial des aliments à usage Médical spécial (FSMP)

Chapitre 7 – Dynamique du marché

Chapitre 8 – Principaux acteurs du marché Mondial des Aliments à usage Médical spécial (FSMP)

Chapitre 9 – Prévisions du marché

Chapitre 10 – Conclusion

Chapitre 11 – Annexe

Continuer….

Un chapitre dédié à l’analyse de la COVID-19 a donc été inclus dans cette étude à multiples facettes pour encourager une discrétion commerciale prête pour l’avenir en s’alignant sur l’environnement de marché post-COVID-19.

