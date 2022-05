Croissance explosive sur le marché du séquençage de l’exome entier 2022-2029: des entreprises mondiales comme llumina, Roche, Agilent, Knome

Aperçu du marché mondial du séquençage de l’exome entier :

Les principaux objectifs du rapport complet sur le marché du séquençage de l’exome entier peuvent être répertoriés comme suit; 1. Identifier les raisons de l’échec d’un produit déjà sur le marché. 2. Découvrez les meilleures méthodes de distribution des produits aux consommateurs. 3. Connaître les types de consommateurs et leurs motivations d’achat. 4. Reconnaître les opinions et obtenir des suggestions d’amélioration d’un produit par les consommateurs. 5. Mesurez la force et la faiblesse des concurrents. 6. Connaître les dimensions des problèmes de marketing. 7. Estimez la part de marché d’une entreprise. 8. Calculez le volume probable des ventes d’une entreprise. De cette manière, le rapport Whole Exome Sequencing Market est organisé de manière appropriée avec une énorme quantité de données de marché pour aider les entreprises à réussir.

Une méthodologie de recherche solide utilisée dans le rapport de classe mondiale Whole Exome Sequencing Market se compose de modèles de données qui incluent un aperçu et un guide du marché, une grille de positionnement des fournisseurs, une analyse chronologique du marché, une grille de positionnement de l’entreprise, une analyse de la part de marché de l’entreprise, des normes de mesure, de haut en bas analyse et analyse de la part des fournisseurs. Les entreprises peuvent obtenir des détails sur les moteurs du marché et les contraintes du marché qui les aident à présumer de la réduction ou de l’augmentation de la production d’un produit particulier. La part de marché des principaux concurrents au niveau mondial est étudiée en tenant compte de domaines clés tels que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud dans ce rapport d’étude de marché sur le séquençage de l’exome entier.

Le marché mondial du séquençage de l’exome entier croît avec un TCAC de 11,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le séquençage de l’exome fait référence à une technique de séquençage de tous les gènes codant pour l’exome et les protéines d’un génome. Cette technique consiste à sélectionner le sous-ensemble d’ADN qui code pour des protéines ou des exons suivi d’un séquençage de l’ADN exonique via des méthodes de séquençage d’ADN à haut débit. Le séquençage de l’exome est utilisé dans l’identification de variants génétiques responsables de maladies telles que le syndrome de Miller et la maladie d’Alzheimer.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du séquençage de l’exome entier sont la croissance rapide du nombre d’activités de recherche et développement pour améliorer les applications scientifiques, le taux croissant d’activités de recherche et développement dans le domaine de la génomique et du séquençage et de la montée subite de nouvelle génération. en demande de médecine personnalisée.

Segmentation globale du marché Séquençage de l’exome entier :

Sur la base des produits et services, le marché mondial du séquençage de l’exome entier est segmenté en produits, systèmes, kits, services, services de séquençage, services d’analyse de données et autres. Les kits sont en outre segmentés en réparation d’extrémité de fragmentation d’ADN, sélection de queue A et de taille, kits de préparation de bibliothèques et kits d’enrichissement de cible.

Sur la base de la technologie, l’ensemble du marché du séquençage de l’exome est segmenté en séquençage par synthèse, séquençage des semi-conducteurs ioniques et autres.

Sur la base des applications, l’ensemble du marché du séquençage de l’exome est segmenté en diagnostic, cancer, découverte et développement de médicaments et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, l’ensemble du marché du séquençage de l’exome est segmenté en centres de recherche, institutions universitaires et gouvernementales, hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres.

En termes d’analyse régionale, l’Amérique du Nord domine l’ensemble du marché du séquençage de l’exome en raison de la prévalence croissante des maladies génétiques et chroniques, de la forte demande de médecine ciblée et personnalisée, du vieillissement de la population et des initiatives gouvernementales favorables dans la région. L’APAC devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison du financement gouvernemental et du grand nombre de conférences liées à l’ensemble de la technique de séquençage de l’exome dans la région.

Principaux acteurs clés :

Thermo Fisher Scientific, Inc.

Roche NimbleGen, Inc.

AgilentTechnologies

Institut de génomique de Pékin

Eurofins Genomics, Inc

Sengenics

GENEWIZ, Inc

Knome, Inc.

Macrogène, Inc.

Génétique ambrée

Merck KGaA

Biosystèmes quantiques

Trace Genomics, Inc.

ALLSEQ, INC

Laboratoires Bio-Rad , Inc.

Diagnostic MicroGen

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial du séquençage de l’exome entier

1 Aperçu du marché mondial du séquençage de l’exome entier

2 Global Competition Séquençage de l’exome entier marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de séquençage de l’exome entier, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de séquençage de l’exome entier (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Séquençage de l’exome entier, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial du séquençage de l’exome entier par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de séquençage de l’exome entier

8 Analyse des coûts de fabrication du séquençage de l’exome entier

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial du séquençage de l’exome entier (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

