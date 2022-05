Croissance explosive sur le marché des biosimilaires Herceptin 2022-2029: des entreprises mondiales comme Amgen, Biocon, Pfizer, Roche, Samsung Bioepis, Genentech

Synopsis du marché mondial des biosimilaires de l’herceptine:

Atteindre un retour sur investissement (ROI) maximal est l’un des objectifs les plus ambitieux de toute industrie qui peut être atteint avec le plus grand rapport d’étude de marché. Par conséquent, le rapport sur le marché des biosimilaires Herceptin traite de l’étude de marché de l’industrie des soins de santé en tenant compte de plusieurs paramètres qui affectent la croissance de l’entreprise. Ce rapport donne des informations sur la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances du secteur et le comportement des clients pour le secteur de la santé. Le rapport mondial sur le marché des biosimilaires Herceptin estime les valeurs du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et pour la période de prévision entre les années 2022-2029.

Le marché mondial des biosimilaires à l’herceptine croît à un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-herceptin-biosimilars-market .

En outre, le rapport persuasif sur le marché des biosimilaires Herceptin comprend des données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. L’étude menée dans ce rapport de marché couvre des marchés hétérogènes conformément aux exigences de l’industrie de la santé et recueille les meilleures solutions possibles et des informations méticuleuses sur les tendances du marché. Grâce à l’étude de l’analyse des concurrents, l’industrie de la santé peut connaître les stratégies des principaux acteurs du marché, notamment les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions.

Selon l’analyse du rapport de marché, Herceptin est un anticorps monoclonal qui fournit un résultat efficace en se liant au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). Dans plusieurs types de cancer, le gène HER2 est surexprimé, ce qui entraîne le développement d’un cancer en raison de la croissance incontrôlable des cellules. Herceptin a reçu la première approbation en 1998, indiquée pour le traitement du cancer du sein métastatique. Aujourd’hui, environ cinq médicaments biosimilaires Herceptin ont été approuvés sur le marché américain.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des biosimilaires Herceptin sont l’augmentation de l’incidence des cancers dans le monde et l’attention croissante portée au développement des biosimilaires thérapeutiques Herceptin, l’augmentation de la recherche et du développement et la sensibilisation accrue au traitement du cancer, l’augmentation des dépenses de santé et la présence d’un nouveau pipeline. des produits.

Segmentation globale du marché Herceptin biosimilaires :

Sur la base de l’application, le marché mondial des biosimilaires de l’herceptine est segmenté en cancer du sein, cancer colorectal, leucémie, lymphome, autres.

Sur la base du dosage, le marché des biosimilaires de l’herceptine est segmenté en 150 mg/flacon unidose, 420 mg/flacon multidose.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des biosimilaires de l’herceptine a également été segmenté en cliniques spécialisées, hôpitaux, centres d’oncologie, etc.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la présence de dépenses de santé élevées et de politiques de remboursement favorables pour les biosimilaires Herceptin. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’introduction de nouveaux biosimilaires Herceptin. L’APAC devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché des biosimilaires Herceptin en raison de l’adoption rapide des biosimilaires Herceptin et de l’augmentation du nombre de patients.

Accéder au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-herceptin-biosimilars-market

Principaux acteurs clés sur le marché mondial des biosimilaires de l’herceptine :

Amgen Inc

AryoGen Pharmad

Biocon

Celltrion Healthcare Co.Ltd

Pfizer inc.

Merck Sharp & Dohme Corp

Shanghai Henlius Biotech Inc.

Gedeon Richter Plc

Société Genor Biopharma Ltd

MABION SA

Mylan SA

Hoffmann-La Roche SA

Samsung Bioépis

ACROBiosystèmes

Genentech

AstraZeneca

Halozyme inc.

Teva Pharmaceuticals États-Unis

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des biosimilaires Herceptin comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les biosimilaires Herceptin, y compris les produits, les ventes / revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des biosimilaires Herceptin, principaux moteurs et contraintes

Obtenez une table des matières complète du « Rapport sur le marché mondial des biosimilaires de l’herceptine 2022 » @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-herceptin-biosimilars-market .

Marché mondial des biosimilaires de l’herceptine: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Herceptin biosimilaires par régions

5 Analyse du marché mondial Herceptin biosimilaires par type

6 Analyse du marché mondial Herceptin biosimilaires par applications

7 Analyse du marché mondial des biosimilaires Herceptin par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Herceptin Biosimilaires

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des biosimilaires de l’herceptine 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

Parcourir les rapports de tendances par DBMR :

1 Marché du glaucome primaire à angle fermé en Europe – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

2 Marché mondial des appareils d’assistance aux toilettes – Salle de bain – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

3 Marché mondial du contrôle de la qualité du diagnostic in vitro (IVD) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

4 Marché mondial des systèmes d’alerte médicale – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

5 Marché mondial de la conservation des organes – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

6 Marché mondial des thérapies contre le cancer de la prostate – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

7 Marché mondial de la télésanté – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

8 Marché mondial des stents trachéobronchiques – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

9 Marché mondial des archives neutres du fournisseur (VNA) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029

10 Marché des systèmes de gestion des informations de laboratoire hospitalier en Amérique du Nord – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com