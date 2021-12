Croissance explosive sur le marché des accessoires d’allaitement 2022-2029 : des entreprises mondiales comme Magento, Artsana, Medela, Newell Brands

Aperçu du marché mondial des accessoires d’allaitement :

Le rapport universel du marché Accessoires d’allaitement présente des informations cruciales sur les éléments qui ont un impact et stimulent les ventes du marché Accessoires d’allaitement. Dans ce rapport sur le marché, une analyse SWOT et une analyse des investissements méthodiques sont effectuées qui prévoient les opportunités à venir pour les acteurs du marché. La section du paysage concurrentiel conserve la plus haute importance dans le document de marché qui se compose des principaux acteurs du marché fonctionnant dans l’industrie mondiale de la santé. Le rapport marketing sur les accessoires d’allaitement comprend un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés associées avec leurs profils, qui fournit des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Le rapport à grande échelle sur les accessoires d’allaitement suggère que plusieurs facteurs macroéconomiques tels que le produit intérieur brut (PIB) et le taux d’inflation croissant devraient affecter directement ou indirectement le développement du marché. Le rapport d’analyse de marché a été formulé avec la méthodologie de recherche appropriée et validé par des professionnels et des analystes pour garantir des rapports de qualité éminents. Ce rapport d’étude de marché a été produit avec la collecte systématique d’informations sur le marché pour l’industrie de la santé. Un rapport commercial exceptionnel sur les accessoires d’allaitement donne des informations précises sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc.

Le marché mondial des accessoires d’allaitement devrait passer de 1618,34 millions USD en 2020 à 2757,82 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,89 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’allaitement maternel fait référence à l’alimentation du bébé au lait maternel directement du sein et les bébés doivent être allaités pendant les 6 premiers mois. Les accessoires d’allaitement sont utilisés pour offrir de meilleurs soins à la mère et rendre la vie des mères qui allaitent plus facile et les soins du nouveau-né moins compliqués.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des accessoires d’allaitement sont l’augmentation des niveaux d’emploi des femmes en raison de la libération économique des femmes et du changement de mode de vie, la sensibilisation accrue aux accessoires d’allaitement et leurs avantages tels que la facilité d’utilisation et la nature jetable couplée à développement des structures de soins et présence d’une politique favorable en faveur de l’allaitement maternel.

Le marché mondial des accessoires d’allaitement est segmenté en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Sur la base du produit, le marché des accessoires d’allaitement comprend les produits de soin des mamelons , les coquilles d’allaitement, les coussinets d’allaitement, le stockage et l’alimentation du lait maternel, les pèse-bébés, les produits de préparation et de nettoyage du lait maternel et autres.

Sur la base de l’application, le marché des accessoires d’allaitement est divisé en qualité hospitalière et usage personnel.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des accessoires d’allaitement est segmenté en hôpitaux, cliniques, maternités, personnels et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord est la région la plus dominante du marché en raison de la forte sensibilisation aux accessoires d’allaitement, des politiques positives promouvant l’allaitement dans les lieux publics et de l’amélioration des infrastructures de santé dans la région. D’autre part, la région APAC devrait afficher le taux de croissance le plus lucratif au cours de la période de prévision en raison du taux d’emploi croissant des femmes, de diverses réformes technologiques et de soins de santé et de l’amélioration des conditions économiques.

Objectifs du marché mondial des accessoires d’allaitement :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) qui influencent la croissance du marché Accessoires d’allaitement

2 Analyser et prévoir la taille du marché des accessoires d’allaitement, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des accessoires d’allaitement pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des accessoires d’allaitement en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences clés

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Accessoires d’allaitement

Les principaux fabricants clés sont : Magento. Inc, Artsana SpA, Edgewell Personal Care Company, Handi-Craft Company, Koninklijke Philips NV, Mayborn Group Limited, Medela AG, Newell Brands, Admar, Pigeon Corporation, Bailey Medical Center, Tire-lait Direct, Small Wonder, Dongguan Daxin Rubber Electronic Co ., Ltd, Mama’s Milk Wrap, ALLE RECHTE VORBEHALTEN, NUK USA LLC, Linco Baby Merchandise Works Co., Ltd. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des parts de marché (%) et un taux de croissance (%) des accessoires d’allaitement dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévision), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des accessoires d’allaitement : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché des accessoires d’allaitement par régions

5 Analyse globale du marché des accessoires d’allaitement par type

6 Analyse globale du marché des accessoires d’allaitement par applications

7 Analyse globale du marché des accessoires d’allaitement par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

Analyse des coûts des 9 fabricants du marché mondial des accessoires d’allaitement

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des accessoires d’allaitement maternel 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

