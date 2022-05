Croissance explosive du marché des unités de télé-soins intensifs (USI) 2022-2029 : des entreprises mondiales comme InTouch, UPMC, Apollo Tele Health, Cerner

Synopsis du marché mondial des unités de télé-soins intensifs (USI):

Le rapport d’enquête sur le marché de l’unité de soins intensifs à distance (USI) a été préparé avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le chapitre sur la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour effectuer cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement anticiper la réduction des risques et des échecs grâce au rapport d’étude de marché gagnant sur les unités de soins intensifs à distance (USI).

The reliable Tele-Intensive Care Unit (ICU) Market report explains an in depth description, competitive scenario, wide product portfolio of key vendors and their business strategies with the help of SWOT analysis and porter’s five force analysis. The market drivers and restraints have been explained specifically in the report. The statistics are indicated in graphical format in the report for a clear understanding of facts and figures. The report entails a variety of steps for gathering, recording and analysing data. The persuasive Tele-Intensive Care Unit (ICU) Market report assesses the potential market for a new product to be introduced in the market.

Le marché mondial des unités de télé-soins intensifs (USI) croît avec un TCAC de 17,64 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 4 973,68 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, Tele-Intensive Care ICU (tele-ICU) fait référence à une application de télémédecine qui traite des soins intensifs d’un patient dans un hôpital. Tele-ICU aide à connecter l’équipe de soins intensifs à distance avec l’équipe de soins intensifs au chevet du patient grâce à des systèmes de communication et de surveillance audiovisuels. Ce système se compose d’un matériel qui collecte les données du patient et les transmet ensuite de l’unité de soins intensifs à distance au médecin à un endroit éloigné à l’aide d’un centre de commande.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des unités de soins intensifs à distance (USI) sont la croissance rapide de la demande de surveillance à distance, la croissance de la population gériatrique à travers le monde et le besoin croissant de surveillance à distance.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché des unités de télé-soins intensifs (USI) en raison de la présence d’une infrastructure informatique solide et d’une connectivité Internet exceptionnelle dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’énorme population cible et de l’avancement du système de santé par le gouvernement dans la région.

Principaux acteurs mondiaux :

InTouch Technologies inc.

Soins intensifs avancés

Royal Philips SA

UPMC

Bannière Santé

Eagle Télémédecine

Services de télésanté Apollo

SOC Télémédecine

INTeleICU

iMDsoft

Inova

CEIBA-TELEICU

Centre de ressources de télésanté du centre de l’Atlantique

Société Cerner

Segmentation globale du marché Unité de télé-soins intensifs (USI) :

Segmentation des types :

Modèles centralisés

Modèles décentralisés

Autres modèles

Segmentation des composants :

Matériel

Logiciel

Segmentation du type de gestion :

intensiviste

Ouvrir

Cogéré

Ouvrir avec les consultants

Autres

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché des unités de télé-soins intensifs (USI), y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur l’unité de télé-soins intensifs ( ICU) y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Unité de télé-soins intensifs (USI) Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial des unités de télé-soins intensifs (USI): table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de l’unité de télé-soins intensifs (USI) par région

5 Analyse du marché mondial de l’unité de télé-soins intensifs (USI) par type

6 Analyse du marché mondial de l’unité de télé-soins intensifs (USI) par applications

7 Analyse du marché mondial de l’unité de télé-soins intensifs (USI) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des unités de soins intensifs à distance (ICU)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de l’unité de télé-soins intensifs (USI) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

