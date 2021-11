Croissance explosive du marché de l’interopérabilité des soins de santé 2021-2028|| InterSystems Corporation ; le groupe d’entreprises Orion Health

Le rapport de première classe sur le marché de l’interopérabilité des soins de santé est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport sur le marché mondial identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités dans l’industrie avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Diverses définitions et classifications de l’industrie ABC, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne sont données dans ce rapport publicitaire. Grâce à l’utilisation d’excellentes ressources et des derniers outils, ce rapport d’étude de marché exceptionnel sur l’interopérabilité des soins de santé a été créé pour favoriser la croissance des entreprises.

Le marché mondial de l’interopérabilité des soins de santé devrait enregistrer un TCAC sain de 13,2% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la meilleure gestion de la population avec ces services ainsi qu’à l’utilisation accrue du logiciel de DSE par les prestataires de soins de santé.

Concurrents clés du marché :

InterSystems Corporation ; le groupe d’entreprises Orion Health ; Allscripts Healthcare LLC ; Informer; Cerner Corporation; INTERFACEWARE Inc. ; Gestion NXGN, LLC ; OSPLabs ; Epic Systems Corporation; Koninklijke Philips NV ; ViSolve.com ; Gigue ; Catalyseur de santé ; Optum, Inc. ; Smiths Médical, Inc. ; Ciox Santé; TeleTracking Technologies, Inc. ; Solutions d’information d’Experian, Inc. ; Santé Corepoint ; Oracle; MuleSoft, LLC ; Summit Healthcare Services, Inc. ; IBM Corporation, entre autres.

Définition du marché : marché mondial de l’interopérabilité des soins de santé

L’interopérabilité des soins de santé est essentiellement le co-travail des systèmes d’information de santé et des services technologiques. Cette capacité est fournie par l’interaction entre diverses bases de données de soins de santé, des services technologiques pour aboutir à une meilleure prestation de services de soins de santé. Cela implique l’échange d’informations, les pratiques médicales et la communication entre les médecins via des logiciels/applications.

Facteurs de marché

Besoin croissant de fournir des services de santé spécialisés aux patients en fonction des besoins uniques de chaque individu, ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Augmentation des dépenses engagées et des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer les services de santé, ce qui devrait favoriser la croissance du marché

L’exigence croissante de réduire les coûts des soins de santé encourus devrait avoir un effet positif sur la croissance du marché

L’utilisation accrue des services informatiques de santé et des informations uniques sur les patients en Amérique du Nord et en Europe devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché

Préoccupations concernant l’indisponibilité d’offres d’interopérabilité complètement compatibles, ce facteur devrait freiner la croissance du marché

En l’absence de toute normalisation et réglementation concernant l’utilisation de ces technologies, ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Le manque de professionnels techniquement qualifiés pour l’intégration et la maintenance de ces systèmes en raison d’une configuration compliquée associée aux coûts élevés associés, devrait entraver la croissance du marché

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’interopérabilité des soins de santé est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’interopérabilité des soins de santé pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En juillet 2018, Health Catalyst a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Medicity, élargissant ainsi sa base de consommateurs ainsi que les emplacements desservis. Ils seront en mesure de proposer leurs offres à un plus grand nombre de prestataires de soins de santé, d’établissements aux médecins et aux patients. Grâce aux capacités combinées des deux sociétés, elles seront en mesure d’offrir de meilleurs services de santé, ce qui se traduira par une meilleure qualité à moindre coût.

En janvier 2018, Epic Systems Corporation a annoncé le lancement de « One Virtual System Worldwide », une interface de communication pour les médecins, les cliniques et les organisations où l’échange de données et l’interaction entre eux sont disponibles. Cela permettra non seulement de visualiser les données disponibles à leur disposition, mais aussi d’impliquer l’échange d’informations précieuses qui aideront à fournir des services de santé spécialisés en fonction de chaque exigence individuelle.

