Croissance explosive du marché de l’ablation des tumeurs 2022-2029 : des entreprises mondiales comme EDAP TMS, HealthTronics, Misonix, Smith & Nephew

Le marché mondial de l’ablation des tumeurs devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,95 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, l’ablation des tumeurs est connue pour être une technique guidée par image peu invasive qui est utilisée dans le traitement des tumeurs du foie, des poumons, des reins, des os et des tissus mous. Il est considéré comme un traitement de première intention pour les patients atteints de petits carcinomes hépatocellulaires ou de tumeurs bénignes du foie.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’ablation des tumeurs sont l’augmentation de la demande d’options thérapeutiques plus sûres, l’augmentation du vieillissement de la population dans le monde, les développements technologiques dans les dispositifs d’ablation, le prix des mesures de confinement prises par plusieurs gouvernements.

Le marché mondial de l’ablation des tumeurs est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Le marché de l’ablation des tumeurs couvre une estimation de marché de segment distinctif, à la fois en volume et en valeur, couvre également les données des clients de diverses entreprises, ce qui est impératif pour les fabricants.

Sur la base du type, le marché de l’ablation des tumeurs est segmenté en systèmes d’ablation des tumeurs , produits de guidage d’image et accessoires.

Sur la base du type de cancer, le marché de l’ablation des tumeurs est segmenté en cancer du foie, cancer du cerveau, cancer du poumon, cancer des os, cancer du rein, cancer du pancréas, cancer du sein et autres.

Sur la base de la technologie, le marché de l’ablation des tumeurs est segmenté en ablation par radiofréquence, ablation par micro-ondes, cryoablation et autres technologies.

Sur la base du mode de traitement, le marché de l’ablation des tumeurs est segmenté en ablation percutanée, ablation laparoscopique, ablation chirurgicale.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’ablation des tumeurs est segmenté en hôpitaux, cliniques d’oncologie, autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché de l’ablation des tumeurs en raison du soutien gouvernemental pour des soins de santé de qualité. L’APAC devrait observer une croissance significative du marché de l’ablation des tumeurs en raison de l’augmentation de la population de patients. De plus, la présence d’importants prestataires de soins de santé dans des pays en évolution rapide devrait en outre propulser la croissance du marché de l’ablation des tumeurs dans la région dans les années à venir.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’ablation des tumeurs : AngioDynamics, Boston Scientific Corporation, EDAP TMS, HealthTronics, Inc., Medtronic, Misonix, Medical Devices Business Services, Inc., Sonacare Medical, Erbe Elektromedizin GmbH, Smith & Nephew, CONMED Corporation, MERMAID MEDICAL A/S, Integra LifeSciences Corporation, BTG International Ltd, Abbott, BVM Medical Limited, COMSOL INC., Cortex Technology, CooperSurgical, Inc. et AtriCure, Inc. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par le acteurs majeurs.

Segment régional: le rapport sur le marché de l’ablation des tumeurs est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de l’ablation des tumeurs dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 ?

2 Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Ablation des tumeurs?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Qui sont les principaux acteurs du marché Ablation des tumeurs ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

