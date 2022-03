Croissance explosive du marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud par analyse, application, taille, part de marché | Asahi Kasei Corporation, Fresenius SE & Co KGaA, Haemonetics Corporation, Terumo Corporation

Business Market Insights Presents vous fournit une analyse de recherche sur le «marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud» et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le segment de marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud par les fabricants comprend:

Asahi Kasei Corporation, Fresenius SE & Co KGaA, Haemonetics Corporation, Terumo Corporation, STEMCELL Technologies Inc, HemaCare, Macopharma, AllCells, BioIVT

Obtenir un exemple de copie du rapport: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00025793

Le marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, les graphiques de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. De plus, il met en évidence les approches stratégiques des acteurs clés pour élargir leurs offres de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Le marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud devrait passer de 4,92 millions de dollars US en 2021 à 7,89 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,0 % de 2021 à 2028. Les maladies du sang perturbent le bien-être général des patients. Anémie; hémophilie; la maladie de von Willebrand (VWD); les cancers du sang tels que le myélome, la leucémie et le lymphome font partie des maladies du sang courantes. Le nombre de cas de leucémie nouvellement diagnostiqués est passé de 354 500 en 1990 à 518 500 en 2017. Selon les Centers of Disease Control and Prevention (CDC), l’hémophilie A touche environ 1 naissance masculine sur 5 000. L’enquête du CDC pour 2017 a rapporté que la maladie de Von Willebrand (MVW), l’un des troubles de la coagulation les plus fréquents, affecte jusqu’à 1 % de la population. Plus de 14 600 hommes, femmes et enfants ont été vus dans des centres de traitement de l’hémophilie pour le traitement de la maladie de von Willebrand entre 2012 et 2016. L’incidence croissante de ces maladies maximise le besoin de transfusion sanguine, renforçant ainsi la demande d’équipement de leucaphérèse. Deux des types d’aphérèse les plus couramment utilisés pour éliminer les substances nocives du sang sont la cytaphérèse et l’échange plasmatique. L’échange de plasma est utilisé pour traiter des troubles tels que la myasthénie grave, le purpura thrombocytopénique thrombotique et la sclérose en plaques. La cytaphérèse, un processus qui élimine le nombre excessif de cellules sanguines, est utilisée dans le traitement de la leucémie, de la polycythémie et de la thrombocytémie, entre autres.

Optez pour une remise intéressante ici: https://www.businessmarketinsights.com/discount/TIPRE00025793

En termes de type de produit, le segment des produits jetables pour leucaphérèse détenait une part plus importante en 2021. Sur la base de l’application, le segment des applications de recherche détenait la plus grande part en 2021. Sur la base de l’utilisateur final, les fournisseurs de composants sanguins et le segment des centres de transfusion détenaient la plus grande part en 2021.

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement élevé

Gardez une longueur d’avance sur la course en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud

Planifiez efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché de la leucaphérèse en Amérique du Sud

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région Amérique du Sud.

Rapport d’achat à: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00025793

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Business Market Insights

Phone: +442081254005

E-Mail ID: sales@businessmarketinsights.com

Web URL: https://www.businessmarketinsights.com/

LinkedIn URL: https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/