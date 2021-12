Croissance exclusive du marché des antennes d’aéroport en Europe avec un TCAC en hausse de 5,3% au cours de la période 2019-2027 | Amphenol Procom, Cobham Limited, Hensoldt, Terma

L’ étude de marché de l’antenne d’aéroport en Europe réalisée par « The Business Market Insights » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions d’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans. Le marché des antennes d’aéroport en Europe devrait passer de 335,06 millions de dollars US en 2019 à 503,44 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,3% de 2020 à 2027

Une antenne est un appareil qui reçoit et transmet des signaux électriques. Les antennes jouent un rôle important dans les aéroports pour faciliter la téléphonie mobile, les communications par satellite et les réseaux locaux sans fil. Un aéronef utilise des antennes à fréquence radio pour naviguer vers ses destinations et communiquer avec le contrôle de la circulation aérienne. Les antennes d’aéroport sont principalement utilisées pour les aéroports militaires et les aéroports commerciaux. Dans les aéroports militaires, les antennes permettent d’améliorer la communication en introduisant des bandes haute fréquence, très haute fréquence et ultra haute fréquence.

Principaux acteurs du marché des antennes d’aéroport en Europe :

Amphenol Procom

Cobham Limitée

Comrod Communication AS.

HENSOLDT Inc

Société Northrop Grumman

Rohde & Schwarz GmbH & Co.

Terme

Le rapport sur le marché des antennes d’aéroport en Europe fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances des marchés émergents ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché pour offrir des informations intéressantes et un scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les principaux développements des produits/services au cours des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur de l’industrie régionale et aide les entreprises à générer les revenus du marché en comprenant les approches de croissance stratégique.

