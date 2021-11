Croissance exceptionnelle du marché mondial des Solutions de Gestion de la Chaîne d’approvisionnement en matières premières au cours de la période 2020-2027 avec ION Investment Group, SAP, Oracle, JDA Software, Genpact, Infor, Manhattan Associates, Epicor Software, IBM et Eagle Parent Holdings

Une chaîne de produits est un processus utilisé par les entreprises pour rassembler des ressources, les transformer en biens ou en marchandises et, enfin, les distribuer aux consommateurs. Il s’agit d’une série de liens reliant les nombreux lieux de production et de distribution et aboutissant à une marchandise qui est ensuite échangée sur le marché mondial.

”Rapport sur le Marché des Solutions de Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement des Produits de Base 2020 à 2027″ est l’étude définitive du marché mondial des Solutions de Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement des Produits de base. Le contenu comprend la technologie d’orientation, les moteurs de l’industrie, les tendances géographiques, les statistiques du marché, les prévisions du marché, les producteurs et les fournisseurs d’équipement.

Principaux fournisseurs clés:

Le groupe d’investissement ION, SAP, Oracle, JDA Software, Genpact, Infor, Manhattan Associates, Epicor Software, IBM et Eagle Parent Holdings

Segment par Type, le marché des Solutions de Gestion de la Chaîne d’approvisionnement des produits de base est segmenté en

* Solution de Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement des Produits au Sol (GCC)

* Solution de Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement des Produits Précipités (PCC)

Segment par Application, le marché des solutions de Gestion de la Chaîne d’approvisionnement des produits de base est segmenté en

• Papier

• Plastique

* Peintures et revêtements

* Support de Tapis

* Adhésifs et mastics

• Autre

Le marché des Solutions de Gestion de la Chaîne d’approvisionnement des produits de base est une étude intrinsèque de l’état actuel de cette verticale commerciale et comprend un bref résumé de sa segmentation. Le rapport comprend une prévision presque précise du scénario du marché sur la période de prévision – taille du marché par rapport à l’évaluation en tant que volume des ventes. L’étude met l’accent sur les principaux magnats comprenant le paysage concurrentiel du marché des solutions de Gestion de la Chaîne d’approvisionnement des produits de base, ainsi que les zones géographiques où l’industrie étend ses horizons, dans des détails magnanimes.

Le rapport offre le taux de croissance, la taille et les prévisions du marché au niveau mondial en plus des zones géographiques: Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et Moyen-Orient et Afrique. Il analyse également les routes et fournit la taille du marché mondial des principaux acteurs de chaque région. De plus, le rapport fournit une connaissance des principaux acteurs du marché sur le marché des solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement des produits de base. Les facteurs d’évolution de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux.

Dans Cette Étude, Les Années Considérées Pour Estimer La Taille Du Marché Des Solutions De Gestion De La Chaîne D’Approvisionnement Des Produits De Base Sont Les Suivantes:

Année historique : 2015-2019

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Année de prévision 2020 à 2027

