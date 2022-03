Croissance étonnante du marché européen du mobilier d’extérieur 2022 dans le monde entier avec des acteurs clés éminents Ashley Home Stores, Ltd., Barbeques Galore, Brown Jordan, Century Furniture LLC, Inter Ikea Systems B.V.

Le marché européen du mobilier d’extérieur devrait atteindre 6 942,21 millions de dollars américains en 2027 contre 4 705,36 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,4 % de 2019 à 2027. & changement de mode de vie et préférence croissante pour les meubles esthétiques. Cependant, le coût élevé et le long cycle de remplacement sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

Le mobilier d’extérieur se compose d’une grande variété de produits. Il comprenait principalement des équipements de jeux comme des tables et des bancs. Les chaises, les tables, les ensembles de salle à manger et les ensembles de sièges font également partie du mobilier d’extérieur. Le mobilier d’extérieur est utilisé pour fournir un espace pour se détendre et s’asseoir pour profiter de l’intimité dans la zone paysagère. Des matériaux légers tels que le polyéthylène ou l’aluminium sont utilisés dans la fabrication de mobilier d’extérieur pour faciliter les déplacements. Ces types de meubles ont des applications polyvalentes car ils peuvent fonctionner comme repose-pieds de tabouret, table d’appoint, canapé, etc. En outre, ils sont plus faciles à nettoyer grâce à leurs surfaces planes et lisses.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché européen des meubles d’extérieur@: https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00014149

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Ashley Home Stores, Ltd.

Des barbecues à gogo

Marron Jordan

Siècle Meubles LLC

Inter Ikea Systems B.V.

Groupe Keter

Polybois

More about de

Segmentation du marché du mobilier d’extérieur en Europe :

Par matériel

Bois

Métal

Plastique

Les autres

Par produit

Chaises

les tables

Sièges

Chaises longues et lits de repos

Ensembles de salle à manger

Par utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Effet du covid-19 sur le marché européen du mobilier d’extérieur :

L’épidémie de COVID-19 en cours a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, mais s’est ensuite propagée à toutes les régions du monde. Cela a nui à l’industrie des biens de consommation, car l’industrie souffre de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises appelées dans divers pays. Selon les données récentes, la Russie a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID. En dehors de cela, l’Espagne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont également été durement touchés et devraient subir un coup dur économique en raison du manque de revenus de diverses industries. La fermeture partielle de leurs frontières et des mesures drastiques et des restrictions de voyage sont mises en place par d’autres États membres. Cela devrait avoir un impact sur la croissance du marché en Europe.

Notre exemple de rapport contient une brève introduction du rapport de recherche, la table des matières, la liste des tableaux et des figures, le paysage concurrentiel et la segmentation géographique, l’innovation et les développements futurs basés sur la méthodologie de recherche

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des meubles de jardin en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

Achetez une copie du rapport d’étude sur le marché européen des meubles d’extérieur @ : https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00014149

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des meubles d’extérieur:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen du mobilier d’extérieur.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des meubles de jardin, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ : https://www.businessmarketinsights.com/reports/europe-outdoor-furniture-market

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/