Croissance étonnante du marché du gazon artificiel avec des acteurs clés influents SYNLAWN ARTIFICIAL GRASS, Polytan GmbH, SpectraTurf, Inc., XGrass, Italgreen Spa, Dow

Analyse du marché et aperçu du marché du gazon artificiel

Le marché du gazon artificiel devrait croître à un taux de croissance de 9,68 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance du marché du gazon artificiel. Cette augmentation de la valeur marchande du gazon artificiel peut être attribuée à divers facteurs tels que l’augmentation de la participation aux activités sportives et connexes, la popularité croissante des plateformes de commerce électronique dans les économies en développement et l’augmentation du revenu personnel disponible.

Le gazon artificiel est une surface utilisée dans les zones où une surface en herbe est requise, comme les grands champs ou les terrains. Le gazon artificiel est une surface artificielle produite à partir de fibres synthétiques. Les gazons artificiels sont facilement recyclables par nature et ont un faible impact environnemental. Les gazons artificiels sont de nature très durable, faciles à changer et éliminent l’utilisation de pesticides et d’engrais nocifs.

Étendue du marché et taille du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du gazon artificiel sont Tarkett Group, Victoria PLC, Astroturf, SYNLAWN ARTIFICIAL GRASS, Polytan GmbH, SpectraTurf, Inc., XGrass, Italgreen Spa, Dow, Royal Grass, SIS Pitches, Condor Group, Shawgrass, Act Global, Nurteks, Matrix Turf., Limonta Sport SpA, TenCate Grass, CCGrass et PRACTICE SPORTS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

