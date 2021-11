Croissance étonnante du marché des soins aux personnes âgées 2021-2028 | Principaux concurrents comme Right at Home, LLC, Koninklijke Philips NV, BAYADA Home Health Care, Econ Healthcare Group

Les principales informations du rapport réaliste sur le marché des soins aux personnes âgées sont une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, des principaux acteurs du marché impliqués comme l’industrie, une analyse détaillée de la segmentation du marché et une analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués. La segmentation du marché catégorise le marché en fonction de l’application, de la verticale, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final, de la géographie, etc. Ce document de marché mondial présente également une idée des demandes, des préférences et de l’évolution des préférences des consommateurs concernant un produit particulier. En outre, de grandes tailles d’échantillons ont été utilisées pour la collecte de données dans le rapport gagnant du marché des soins aux personnes âgées, qui répond aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises.

Le marché des soins aux personnes âgées devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 1 944 028,05 millions de dollars d’ici 2027. La population gériatrique, l’augmentation des maladies chroniques chez la population vieillissante et la sensibilisation croissante aux services de soins à domicile sont les principaux facteurs de la croissance du marché.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (350 pages PDF avec tous les graphiques et graphiques associés) gratuitement@ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-elderly-care-market&pm

Acteurs majeurs : –

Right at Home, LLC, Koninklijke Philips NV, BAYADA Home Health Care, Econ Healthcare Group, Home Place, Inc., ORPEA GROUPE, St Luke’s Eldercare Ltd., Rosewood Care Group, Medtronic, Interim HealthCare Inc, United Medicare Pte Ltd., Trinity Health, Exceptional Living Centers, Amedisys, Living Assistance Services, Inc., ElderCareCanada, LHC Group, Inc., Encompass Health Corporation, Extendicare, Prolifico, FC Compassus LLC et d’autres acteurs au niveau mondial. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des soins aux personnes âgées

Le paysage concurrentiel du marché mondial des soins aux personnes âgées fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises sur le marché mondial des soins aux personnes âgées.

Par exemple,

En novembre 2019, Amedisys a acquis Asana Hospice, dont la clôture est prévue le 1er janvier 2020. Par cette acquisition, la société améliorera son offre de services sur le marché.

Le partenariat, l’expansion et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Il offre également l’avantage à l’organisation d’améliorer son offre de soins aux personnes âgées grâce à une gamme de modèles élargie.

L’augmentation de la population gériatrique dans le monde et la sensibilisation accrue des personnes aux soins aux personnes âgées stimulent la croissance du marché. En raison du changement de mode de vie des personnes âgées, les personnes âgées sont désormais enclines aux soins aux personnes âgées et offrent de multiples avantages tels que les soins à domicile, les soins infirmiers et autres.

Par exemple,

en 2017, selon les Nations Unies, il a été estimé qu’en 2017, il y avait environ 962,3 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus dans le monde. En outre, il a été estimé qu’il obtiendra une augmentation d’estimation de 2080,5 millions. L’augmentation de la population mondiale nécessitera des soins élevés aux personnes âgées et, par conséquent, la croissance du marché pourrait augmenter à l’avenir.

Ce rapport sur le marché des soins aux personnes âgées fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Saisissez votre rapport avec une remise impressionnante de 30 % ! Veuillez cliquer ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-elderly-care-market&pm

Portée du marché mondial des soins aux personnes âgées et taille du marché

Le marché mondial des soins aux personnes âgées est segmenté en fonction du type de produit, du service et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques et logements et appareils fonctionnels. En 2020, le logement et les appareils fonctionnels devraient dominer la croissance du marché des soins aux personnes âgées, en raison de l’exigence d’appareils fonctionnels dans les soins à domicile des patients âgés et de la population gériatrique croissante ; ceux qui ne sont pas capables d’auto-assistance alimentent la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Sur la base du service, le marché est segmenté en soins à domicile, soins institutionnels et soins de jour pour adultes. En 2020, le segment des soins à domicile devrait dominer le marché des soins aux personnes âgées, car les soins à domicile sont conçus de manière à assurer le confort des patients et de la population âgés et l’augmentation de la population gériatrique dans le monde mène la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en maladies cardiaques, respiratoires, diabète, ostéoporose, cancer, maladies neurologiques, rénales, arthrite et autres. En 2020, le segment des maladies cardiaques devrait dominer la croissance du marché en raison de l’incidence croissante de l’hypertension, de la pression artérielle et des maladies cardiovasculaires chez les patients âgés, entraînant la croissance du marché au cours de l’année à venir.

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée GRATUITE @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-elderly-care-market&pm

Fort investissement dans les activités de recherche et développement et pénétration de nouvelles technologies

Le marché des soins aux personnes âgées vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des dispositifs médicaux avec les ventes de soins aux personnes âgées, les ventes de composants, l’impact du développement technologique dans les services de soins aux personnes âgées et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des soins aux personnes âgées. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Personnalisation disponible : Marché mondial des soins aux personnes âgées

Étude de marché sur les ponts de données est un chef de file en recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances de prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les produits en cours de développement, une revue de la littérature, un marché reconditionné et une analyse de la base de produits. L’analyse du marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents sur lesquels vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données dans des tableaux croisés dynamiques bruts de fichiers Excel (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance aujourd’hui !

Data Bridge s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com