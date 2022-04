Croissance étonnante du marché des logiciels de suivi de caméra en Europe en 2022 dans le monde entier avec d’éminents acteurs clés Adobe, Andersson Technologies LLC, Autodesk, Inc., Blackmagic Design Pty. Ltd., BORIS FX, INC

Le marché européen des logiciels de suivi de caméras devrait passer de 69,74 millions de dollars US en 2021 à 155,25 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 12,1 % de 2021 à 2028. L’utilisation croissante de la technologie de l’intelligence artificielle devrait stimuler le marché dans les années à venir. L’intelligence artificielle (IA) envahit l’industrie des médias et du divertissement, en particulier l’industrie cinématographique. Divers sous-ensembles de l’IA, à savoir l’apprentissage automatique et l’apprentissage en profondeur, sont désormais utilisés en infographie ; plus récemment, ces technologies ont été utilisées dans le suivi de caméra, la simulation, la capture de mouvement, l’animation de personnages, le traitement d’images, la rotoscopie et la composition. L’apprentissage automatique est déjà utilisé pour dessiner divers personnages. Par exemple, le personnage de « Thanos » dans la série Avengers de Marvel Studio a été développé sur la base de la technologie AI. Le studio d’effets visuels a utilisé un type d’apprentissage automatique pour transformer le corps de Josh Brolin, un acteur américain incarnant Thanos, en corps du personnage. Son visage qui a été capturé avec une caméra frontale pour cette transformation. Au cours de ce processus, des données d’entraînement de capture faciale ont été utilisées.

Principaux acteurs du marché des logiciels de suivi de caméra en Europe:

Adobe

Andersson Technologies LLC

Autodesk, Inc.

Blackmagic Design Pty. Ltd.

BORIS FX, INC

Maxon Computer GmbH

MO-SYS ENGINEERING LTD

Ncam

Science-D-Visions

Type Norvège AS

La Fonderie Visionmongers Limited

Systèmes de mouvement Vicon Ltée

Le rapport sur le marché du logiciel de suivi de caméra en Europe fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché du logiciel de suivi de caméra en Europe pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel de fabrication. bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché du logiciel de suivi de caméra en Europe en comprenant les approches de croissance stratégique.

Marché des logiciels de suivi de caméra en Europe – Analyse jusqu’en 2027 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché européen des logiciels de suivi de caméra avec une segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs sur le marché européen des logiciels de suivi de caméra.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives de l’industrie de la réalité virtuelle. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

