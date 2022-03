Croissance étonnante du marché de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique 2020 se remettant de l’épidémie de Covid-19 | Saint Gobain S.A., BASF SE, Johns Manville, Kingspan Group PLC, Owens Corning

Le marché de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique devrait atteindre 632,98 millions de dollars américains en 2027 contre 448,59 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,5 % de 2020 à 2027.

Selon le rapport 2027 de The Business Market Insights Asia Pacific Fireproof Insulation Market, examine divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports de recherche sur le marché des isolants ignifuges en Asie-Pacifique offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux.

«L’isolation ignifuge fait référence à des matériaux spécialement conçus qui sont capables de résister à la combustion et à la chaleur. Ils se présentent généralement sous cinq formes différentes, notamment des films et des feuilles, des fibres coupées, de la mousse, des tapis et textiles fibreux et des isolants en panneaux ou en blocs. La capacité de résistance au feu de chacune de ces formes dépend fortement du matériau utilisé pour leur fabrication. Différents isolants ignifuges sont requis dans les secteurs commercial et résidentiel. L’isolation ignifuge contribue également à réduire le coût de la consommation d’énergie domestique car l’isolation maintient les mêmes températures ambiantes, empêchant ainsi l’utilisation de climatiseurs ou de radiateurs dans la pièce dans laquelle elle est installée.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique sont EUROPE

• Saint Gobain S.A.

• BASF SE

• John’s Manville

• PLC du groupe Kingspan

• Owen’s Corning

• ROCKWOOL International A/S

• Knauf Insulation GmbH

• L’ISOLANTE K-FLEX S.P.A

Segmentation du marché de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique

Par matériel

• Laine de verre

• Laine minérale

• Mousse plastique

• Fibre de verre

• Mousse de polyurethane

• Les autres

Par utilisateur final

• Résidentiel

• Commerciale

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact de Covid-19 dans ce rapport sur le marché de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique.

S’adaptant à la récente nouvelle pandémie de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché régional Asie-Pacifique de l’isolation ignifuge est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché Asie-Pacifique Isolation ignifuge est analysée et décrite dans le rapport.

La portée du rapport :

Le rapport segmente le marché régional de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un regard agrandi sur l’analyse basée sur les segments vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces sur le marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché régional de l’isolation ignifuge en Asie-Pacifique examine l’évolution des scénarios réglementaires pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

