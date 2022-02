Croissance étonnante des revenus du marché des robinets médicaux avancés de 1 167,6 millions de dollars américains en 2027 dans le monde

Le robinet d’arrêt est un robinet à tournant sphérique utilisé pour contrôler le débit d’un liquide ou d’un gaz dans les laboratoires. Ceux-ci sont disponibles en différents types, parmi lesquels le robinet à trois voies est en polycarbonate et possède de nombreux canaux pour la thérapie par perfusion multiple. Il est principalement utilisé dans l’unité de thérapie intensive (ITU) et toutes les régions de service avec des systèmes intra-artériels et intra-veineux. La croissance du marché mondial des robinets médicaux avancés est attribuée à l’incidence croissante des maladies chroniques, au nombre croissant d’interventions chirurgicales et à la croissance de la population gériatrique. Cependant, le problème de sécurité lors de l’utilisation de robinets d’arrêt est le principal facteur qui entrave la croissance du marché.

Le marché des robinets d’arrêt médicaux avancés était évalué à 841,3 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 167,6 millions de dollars américains en 2027; il devrait croître à un TCAC de 3,9 % de 2019 à 2027.

Un nouveau rapport élaboré intitulé Global Advanced Medical Stopcock market est maintenant publié dans sa base de données par The Insight Partners sur la base d’une étude approfondie du marché. La connaissance des tendances à venir du marché ainsi que du scénario actuel du marché est un instrument vital pour la survie et la croissance dans une industrie en constante évolution. Cela aide les acteurs clés à développer une stratégie ferme suffisamment flexible pour suivre les événements futurs sur le marché.

Principaux fournisseurs : –

• B. Braun Melsungen AG

• Smith’s Medical

• Nipro

• Elcam Médical

• Systèmes médicaux de mérite

• Codan États-Unis

• Nordson Corporation

• Cuisiner

• JCM MED

• Utah Medical Products Inc.

Marché mondial des robinets médicaux avancés – par type

• Robinets d’arrêt à basse pression

• Robinets d’arrêt à moyenne pression

• Robinets d’arrêt à haute pression

Marché mondial des robinets médicaux avancés – par utilisateur final

• Hôpitaux et cliniques

• Soins à domicile

• Centres de chirurgie ambulatoire

Ce marché mondial Advanced Medical Stopcock est très fortement enflammé dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie, la Chine, le Japon, l’Europe et l’Inde. Des faits et des chiffres sur la croissance économique des concurrents mondiaux ont été inclus dans le rapport statistique. Les données en termes d’innovations, de consommateurs, d’industries et de marques façonnent l’avenir des entreprises existantes et à venir.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global de Advanced Medical Stopcock dans le monde. Ce rapport sur le «marché des robinets médicaux avancés» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Questions auxquelles répond le rapport :

Quels sont les principaux acteurs du marché mondial des robinets médicaux avancés?

Quelle sera la taille du marché mondial de Advanced Medical Stopcock dans les années à venir?

Quel segment dirigera le marché mondial des robinets médicaux avancés?

Comment les tendances de développement du marché vont-elles évoluer au cours des cinq prochaines années ?

Quelle est la nature du paysage concurrentiel du marché mondial des robinets médicaux avancés?

Quelles sont les stratégies de choix adoptées sur le marché mondial des Robinets médicaux avancés?

Ce document statistique sur le marché mondial des robinets d’arrêt médicaux avancés propose une recherche de grande envergure sur les acteurs clés et des informations approfondies sur la compétitivité des acteurs tendances. Les fusions, acquisitions, partenariats, collaborations et contrats sont les tactiques commerciales les plus géantes qui peuvent être adoptées par les plus grands joueurs et sont également reconnues et examinées dans le document. Le document de recherche Global Advanced Medical Stopcock Market reconnaît leur base de fabrication, leur type de produit, leurs concurrents, leurs applications, leurs prix, leur marge brute et leurs spécifications. L’analyse SWOT est l’un des paramètres les plus importants sur la base desquels ces sociétés sont décrites.

