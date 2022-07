Croissance étonnante des revenus du marché de la surveillance cardiaque à distance de 31 671,69 millions de dollars américains d’ici 2028 dans le monde

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché de la surveillance cardiaque à distance jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit et utilisateur final», le marché devrait atteindre 31 671,69 millions de dollars US d’ici 2028 contre 4 976,40 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 30,3% de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les facteurs clés régissant la croissance du marché et les principaux acteurs avec leurs développements sur le marché. La croissance du marché de la surveillance cardiaque à distance est principalement attribuée à l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires (MCV) et aux développements continus de l’approche de la télémédecine. Cependant, les préoccupations concernant la confidentialité des données entravent la croissance du marché.

Les dispositifs de surveillance cardiaque à distance permettent une surveillance continue des activités électriques du cœur en dehors des hôpitaux. Ils permettent également la surveillance électrocardiographique (ECG) à domicile des patients suspectés d’arythmies cardiaques ou à risque de développer des arythmies. La surveillance peut également être effectuée lorsque les patients sont engloutis dans leurs activités quotidiennes. Ainsi, l’un des avantages les plus importants de la surveillance à distance des dispositifs cardiaques est qu’elle réduit le besoin de visites médicales de routine. Des dispositifs tels que des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs automatiques implantables sont implantés dans le cœur des patients par le biais de procédures peu invasives. Un émetteur qui fonctionne en synchronisation avec l’appareil se charge de la transmission des données.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport sur le marché de la surveillance cardiaque à distance maintenant ! @

https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00024441/

Principaux fournisseurs : –

OSI Systems, Inc. ; GE Santé ; Biotronik Se; Société Nihon Kohden ; Laboratoires Abbott ; Société scientifique de Boston ; Koninklijke Philips N.V. ; Honeywell International, Inc. ; et AMC Health sont quelques-unes des principales sociétés opérant sur le marché de la surveillance cardiaque à distance.

Diverses entreprises opérant sur le marché de la surveillance cardiaque à distance adoptent des stratégies telles que les lancements de produits, les fusions et acquisitions, les collaborations, les innovations de produits et les extensions de portefeuille de produits pour étendre leur empreinte dans le monde, conserver leur marque et répondre à la demande croissante des utilisateurs finaux.

Marché de la surveillance cardiaque à distance – par type de produit

• Dispositifs

• Logiciel

• Prestations de service

Marché de la surveillance cardiaque à distance – par utilisateur final

• Hôpitaux et Cliniques

• Paramètres d’urgence

• Paramètres de soins à domicile

• Les autres

Ce marché mondial de la surveillance cardiaque à distance est très fortement enflammé dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie, la Chine, le Japon, l’Europe et l’Inde. Des faits et des chiffres sur la croissance économique des concurrents mondiaux ont été inclus dans le rapport statistique. Les données en termes d’innovations, de consommateurs, d’industries et de marques façonnent l’avenir des entreprises existantes et à venir.

Vous avez une question ? Parlez à l’analyste au :

https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00024441

Questions auxquelles répond le rapport :

Quels sont les principaux acteurs du marché mondial de la surveillance cardiaque à distance?

Quelle sera la taille du marché mondial de la surveillance cardiaque à distance dans les années à venir?

Quel segment dirigera le marché mondial de la surveillance cardiaque à distance?

Comment les tendances de développement du marché vont-elles évoluer au cours des cinq prochaines années ?

Quelle est la nature du paysage concurrentiel du marché mondial Surveillance cardiaque à distance?

Quelles sont les stratégies de choix adoptées sur le marché mondial de Surveillance cardiaque à distance?

Ce document statistique sur le marché mondial de la surveillance cardiaque à distance propose une recherche de grande envergure sur les acteurs clés et des informations approfondies sur la compétitivité des acteurs tendances. Les fusions, acquisitions, partenariats, collaborations et contrats sont les tactiques commerciales les plus géantes qui peuvent être adoptées par les plus grands joueurs et sont également reconnues et examinées dans le document. Le document de recherche sur le marché mondial de la surveillance cardiaque à distance reconnaît leur base de fabrication, leur type de produit, leurs concurrents, leurs applications, leurs prix, leur marge brute et leurs spécifications. L’analyse SWOT est l’un des paramètres les plus importants sur la base desquels ces sociétés sont décrites.

Passez un bon de commande pour acheter une copie complète de ce rapport @

https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00024441/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes un spécialiste de la technologie, de la santé, de la fabrication, de l’automobile et de la défense, de l’alimentation et des boissons, de la chimie et des matériaux, des semi-conducteurs, etc.

Nous contacter:

Appelez : +1-646-491-9876

Courriel : sales@theinsightpartners.com