Croissance et statut du marché des systèmes d’inspection par vision automatisés explorés dans un nouveau rapport de recherche

Le rapport Worldwide Marché des systèmes d’inspection par vision automatisés Industry vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court terme, à moyen -terme et à long terme au cours de la période de prévision.

Les systèmes d’inspection par vision automatisés fournissent une inspection basée sur l’image pour diverses applications industrielles et de fabrication. La méthode utilise des systèmes de vision industrielle 2D ou 3D pour le guidage, le tri et le contrôle qualité des robots. Le contrôle de la qualité et la livraison de produits électroniques de haute qualité sont un facteur important pour stimuler la croissance du marché. Les pays de la région Asie-Pacifique devraient détenir le plus grand marché en raison de la forte demande d’électronique grand public dans cette région.

Les principales entreprises leaders mentionnées sur le marché des systèmes d’inspection par vision automatisés sont – Arnold Machine, Inc., Keyence Corporation, Koh Young Technology Inc., MACHVISION Inc Co., LTD, OMRON Corporation, Orbotech Ltd. (KLA), RNA Automation Limited, Saki Corporation , Test Research, Inc., Viscom AG.

Le rapport fournit une étude aux niveaux mondial et régional pour fournir une analyse complète du marché de la valeur pour les années. Le rapport d’étude de marché sur les systèmes d’inspection visuelle automatisés est une étude approfondie des tendances actuelles, des moteurs de croissance du marché et des contraintes. Chaque segment de marché est largement analysé au niveau de la poudre par région (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale) pour fournir des informations complètes au niveau mondial et régional.

La recherche sur le marché des systèmes d’inspection par vision automatisée se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des systèmes d’inspection par vision automatisés en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Le marché mondial des systèmes d’inspection par vision automatisés est segmenté en fonction du type et de l’application. En fonction du type, le marché est segmenté en inspection de pâte à souder (SPI), inspection optique automatisée (AOI), inspection automatisée aux rayons X (AXI) et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en écrans plats, cartes de circuits imprimés, semi-conducteurs et autres.

La recherche apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2020-2028 ? Quelle sera la taille du marché au cours de la période estimée ?

2. Quelles sont les principales forces motrices responsables de façonner le sort du marché Systèmes d’inspection par vision automatisés au cours de la période de prévision?

3. Quels sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à s’implanter solidement sur le marché des systèmes d’inspection par vision automatisés?

4. Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché Systèmes d’inspection par vision automatisés dans différentes régions?

5. Quels sont les principales menaces et défis susceptibles de constituer un obstacle à la croissance du marché des systèmes d’inspection par vision automatisés?

6. Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent compter pour gagner en succès et en rentabilité.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des systèmes d’inspection par vision automatisés en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2017 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des systèmes d’inspection par vision automatisés par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

