Croissance et opportunités du marché des logiciels et services de gestion agricole, type d’utilisateur final, principaux fabricants et perspectives 2028 | Emergen Research

Le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole représentera 3 015,5 millions de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la concentration croissante des agriculteurs sur l’augmentation de l’efficacité agricole et du rendement des cultures.

L’augmentation de la population mondiale et le besoin croissant d’augmenter la productivité agricole stimulent la demande du marché. L’augmentation de la recherche et du développement pour l’avancement des logiciels et des services de gestion agricole devrait rendre la technologie plus rentable et accessible aux agriculteurs. L’intérêt croissant des agriculteurs pour l’agriculture de précision et la surveillance du bétail est le plus susceptible de propulser la demande de logiciels et de services de gestion agricole.

Taille du marché des logiciels et services de gestion agricole – 1 116,0 millions USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 14,0 %, tendances du marché – Augmentation de la mise en œuvre du cloud computing pour la gestion des biens réels time farm data

Marché des logiciels et services de gestion agricole Des données pertinentes sur l’évolution soudaine des préférences des consommateurs, du pouvoir d’achat et du volume de consommation dans le monde permettent encore de préciser cette étude. L’accent particulier mis sur les développements récents, y compris les collaborations, les coentreprises, les fusions et acquisitions et les mises à niveau technologiques, occupe une section importante de l’étude. L’analyse SWOT effectuée au cours de l’étude identifie les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités en magasin pour les principaux fournisseurs opérant

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole :

La distanciation sociale et les restrictions ont gravement perturbé les entreprises et les opérations

Les confinements ont provoqué des perturbations dans le transport et la logistique

Activités de fabrication et opérations minières affectées à l’échelle mondiale

A pesé sur l’économie de divers pays

A provoqué un ralentissement soudain et drastique de l’activité économique

Perturbation de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie laitière et d’autres secteurs

Cause de la perte d’emplois et de la crise financière

Quelques faits saillants du rapport :

Le segment de l’agriculture de précision détenait la plus grande part de marché de 35,3 % en 2019. L’augmentation des initiatives gouvernementales pour adopter des techniques agricoles modernes devrait stimuler la croissance de l’agriculture de précision.

Le segment basé sur le cloud devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 14,6 % sur la période de prévision. Les solutions logicielles basées sur le cloud sont de plus en plus adoptées dans le secteur agricole car elles sont facilement accessibles depuis les téléphones portables, les tablettes ou les PC.

Le segment des intégrateurs de systèmes détenait la plus grande part de marché des logiciels et services de gestion agricole en 2019. L’adoption croissante de technologies avancées par les agriculteurs afin d’améliorer l’efficacité des exploitations devrait stimuler la croissance du segment.

La région Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants dans la R&D par les entreprises pour produire des robots et des drones agricoles.

Les principaux acteurs participant à cette industrie comprennent:

Deere and Company, Trimble Inc, GEA Group, Raven Industries, Agjunction, Delaval, The Climate Corporation, Iteris, Inc., Conservis Corporation et Topcon Positioning Systems, Inc., entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole sur la base du type d’agriculture, du modèle de livraison, du fournisseur de services et de la région :

Perspectives du type d’agriculture (chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Elevage

Agriculture de précision

Agriculture sous serre intelligente

Pisciculture

Autres

Perspectives du modèle de livraison (Revenus, millions USD ; 2017-2027)

Basé sur le cloud

Web

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2017-2027)

Services gérés

Intégrateurs système

Services professionnels assistés

Entretien et assistance

Les autres

Le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud) , Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelques-uns des principaux problèmes abordés dans le rapport :

Quels sont les segments de marché les plus populaires ?

Quels sont les risques commerciaux et les conséquences du scénario actuel pour la croissance et les prévisions du marché ?

Qui sont les principaux acteurs du marché et comment gèrent-ils une variété de problèmes ?

Principales questions posées :

Quel pays est le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole qui connaît la croissance la plus rapide en termes de réponse ?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les acteurs du marché sur le marché mondial des Logiciels et services de gestion agricole?

Quels sont les acteurs émergents sur le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole?

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance du marché mondial des logiciels et services de gestion agricole ?

Quelles sont les principales réglementations régissant le marché dans les régions clés ?

Quels développements technologiques devraient avoir le plus grand impact sur le marché mondial des logiciels et services de gestion agricole?

Quels sont les acteurs clés avec une domination significative sur le marché mondial

