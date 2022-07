Croissance et opportunité du marché de la bionique, type d’utilisateur final, principaux fabricants et perspectives 2027 | Recherche

émergente marché mondial de la bionique est considérablement soutenue par des facteurs tels que l’augmentation des cas d’accidents de la route et des blessures physiques graves ou irréversibles entraînant une défaillance d’organe, une suppression d’organe ou un handicap physique. L’augmentation de la population gériatrique mondiale, l’incidence croissante des troubles liés à l’âge ou des problèmes congénitaux, l’augmentation des volumes de greffes d’organes et l’émergence de technologies et de solutions bioniques de pointe sont d’autres facteurs clés contribuant à la croissance des revenus du marché mondial.

Le marché mondial de la bionique est sur le point de connaître une croissance massive au cours de la période de prévision. Une multitude de facteurs sont responsables de la croissance de ce marché dans les années à venir, tels que l’augmentation des défaillances d’organes et des incapacités physiques dues à des troubles liés à l’âge ou congénitaux et à la croissance de la population gériatrique. L’émergence de nouvelles technologies dans la recherche bionique, le nombre croissant d’accidents et de blessures entraînant la suppression d’organes, une majorité de la population en attente de greffes d’organes et le manque de donneurs d’organes sont les autres principaux moteurs de la croissance du marché.

Le rapport fournit une analyse sophistiquée des données perspicaces de l’industrie du marché bionique qui a été formulée sur la base d’analyses primaires et approfondies approfondies. Recherche secondaire. Les détails ont ensuite été validés et vérifiés par les experts de l’industrie. Les données précises fournies par le rapport offrent des informations fructueuses sur les stratégies de vente pour améliorer les performances du marché.

Impct du COVID-19 sur le marché mondial de la bionique :

Le dernier rapport se spécialise dans l’analyse de l’impact sans précédent de l’épidémie de COVID-19 sur le marché mondial de la bionique. La pandémie a assailli le paysage économique mondial depuis son avènement fatidique. Elle a entraîné des pertes considérables subies par diverses entreprises opérant sur ce marché, affectant négativement les cycles de production et de demande. L’épidémie a entraîné une grande volatilité des prix, des chaînes d’approvisionnement perturbées, une volatilité des marchés boursiers, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les gens

Quelques points saillants du rapport :

Le segment Ear Bionics a représenté la plus grande part de revenus en 2019 :

Selon le type de produit, le segment Ear Bionics a représenté la plus grande part de revenus sur le marché mondial de la bioniqueles troubles auditifs conduisant à la surdité ou à la perte auditive, l’augmentation du nombre de chirurgies de l’oreille et la demande croissante d’implants cochléaires très avancés, d’implants auditifs du tronc cérébral et de systèmes auditifs à ancrage osseux figurent parmi les principaux facteurs de croissance des revenus de ce segment.

Le segment de la bionique implantable représentera le CAGR des revenus le plus rapide :

sur la base de la méthode de fixation, le segment de la bionique implantable devrait enregistrer le taux de croissance des revenus le plus rapide sur le marché mondial de la bionique au cours de la période de prévision . L’incidence croissante des accidents de la route majeurs et des blessures physiques, la préférence croissante pour les bio-implants implantables en raison de nombreux avantages par rapport à la bionique externe, le développement de dispositifs bioniques de pointe et l’augmentation des dépenses de santé des personnes sont les principaux contributeurs à la croissance de ce segment.

Les principaux acteurs participant à cette industrie comprennent:

Medtronic

Abbott

Biomet, Inc.

Zimmer Biomet

Iwalk, Inc.

ABIOMED, ​​INC

Berlin Heart Gmbh

Ekso Bionics Boston Scientific Corporation

Société des sciences de la vie Edward

Jarvik Heart, Inc.

Heartware International, Inc.

SynCardia Systems, LLC

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de la bionique en fonction du type de produit, de la méthode de fixation, de la technologie et de la région :

Perspectives du type de produit (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Ear Bionics

Implants cochléaires

Stimulateur cardiaque

assistance ventriculaire Dispositif

d’assistance biventriculaire (BIVAD)

Dispositif d’assistance ventriculaire gauche (LVAD)

Dispositif d’assistance ventriculaire droite (RVAD)

Valves cardiaques artificielles

Bionique neurale/cerveau

Neurostimulateurs internes

Stimulateurs cérébraux profonds (DBS)

moelle épinière (SCS)

Stimulateurs du nerf vague (VNS) )

Stimulateurs du nerf sacré (SNS)

Autres

Perspectives de la méthode de fixation (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Bionique externe Bionique

implantable

Perspectives technologiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Mécanique

Électronique

Le marché mondial de la bionique a été classé dans les segments géographiques suivants :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelques-uns des principaux problèmes abordés dans le rapport :

Quels sont les segments de marché les plus populaires ?

Quels sont les risques commerciaux et les conséquences du scénario actuel pour la croissance et les prévisions du marché ?

Qui sont les principaux acteurs du marché et comment gèrent-ils une variété de problèmes ?

Objectifs de l’étude de marché mondiale sur la bionique :

Une étude approfondie des portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché et de leur présence régionale

Un examen plus approfondi des initiatives stratégiques entreprises par les principales entreprises de ce secteur, notamment les fusions et acquisitions, les collaborations, les partenariats et les coentreprises

Une étude approfondie des secteurs de marché en évolution et de l’état de croissance et de pénétration du marché mondial de la bionique

Analyse d’impact COVID-19 pour mettre en évidence les principales opportunités et défis

Recommandations stratégiques pour aider les lecteurs à formuler des stratégies commerciales lucratives

Identification des acteurs émergents et de leurs approches tactiques pour étendre la présence sur le marché

