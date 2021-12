Croissance énorme du marché des Technologies de Télémédecine avec des acteurs de premier plan tels qu’IBM, PTC, RapidValue, SAP, Siemens, Accenture, Aberdeen, Alcatel-Lucent, AT&T, Cisco Systems, KloudData, Tego et Pega

Le marché mondial des technologies de télémédecine était évalué à 940 millions de dollars américains en 2018. Cependant, le marché devrait atteindre 9440 millions de dollars d’ici 2025, avec une croissance à un TCAC de + 26% de 2021 à 2027.

La télémédecine est définie comme l’utilisation des technologies de l’information et des communications électroniques pour fournir des services de santé lorsque les patients et les professionnels de la santé se trouvent à des endroits différents. La télémédecine comprend la transmission d’images de santé, la vidéoconférence, les portails de santé en ligne et la surveillance à distance des signes vitaux.

Principaux Acteurs Clés:

IBM, PTC, RapidValue, SAP, Siemens, Accenture, Aberdeen, Alcatel-Lucent, AT&T, Cisco Systems, KloudData, Tego et Pega

Géographiquement, le marché mondial des technologies de télémédecine a été fragmenté à travers le monde en différentes régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique en fonction de la productivité. Le marché mondial a été enregistré la part la plus élevée dans l’industrie de la santé.

Avec le développement des technologies et l’introduction de nouveaux outils avancés, les organisations sont en mesure de créer des opportunités de croissance sur le marché. Des facteurs tels que les risques et les progrès technologiques sont également mis en évidence dans le rapport. L’importance est accordée à l’évolution des besoins et des préférences des consommateurs. Les analystes se concentrent également sur l’évolution des tendances dans un environnement politique et économique qui pourrait affecter ce marché mondial des technologies de télémédecine.

Pour conclure, le rapport combine de manière transparente les données dans une étude intégrée qui comprend l’importance de la sensibilisation aux facteurs de mélange impliqués dans le marché des technologies de télémédecine. Il donne une description complète au lecteur des avantages et des inconvénients du scénario de marché actuel. Il donne également des statistiques sur les tendances à venir et les aspects financiers ainsi que socio-économiques affectant l’industrie.

Table des Matières:

Rapport d’étude de Marché Mondial sur les Technologies de Télémédecine 2019-2025

1. Aperçu du Marché

2. Analyse de la Compétition par les Joueurs

3. Profils de l’entreprise (Meilleurs joueurs)

4. Taille du Marché des Technologies de Télémédecine par Type et Application

5. État et perspectives du Marché américain

6. Situation et perspectives du Marché du développement de l’UE

7. État et perspectives du développement du Marché Japonais

8. État et perspectives du marché chinois

9. État et Perspectives du Marché Mondial des Technologies de Télémédecine en Inde

10. Situation et perspectives du marché de l’Asie du Sud-Est

11. Prévisions du Marché par Région, Type et Application

12. Dynamique du Marché

13. Analyse Factorielle des Effets de Marché

14. Constatation/ Conclusion de la Recherche

15. Annexe

