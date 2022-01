Croissance énorme du marché des glacières en mousse au cours de la période à venir 2027 principaux acteurs – ACH Foam Technologies, Magna Manufacturing, Lifoam Industries LLC, Peek Packaging, Harbor Foam

La glacière en mousse est utilisée pour stocker et expédier des produits périssables et congelés. Il est utile d’expédier quelque chose qui doit rester au frais, puis l’utilisation d’un refroidisseur en polystyrène est votre meilleure option.

Le marché des glacières en mousse devrait passer de 4,6 milliards USD en 2021 à 8,1 milliards USD d’ici 2027, à un Taux de croissance annuel composé (TCAC) de + 12% au cours de la période de prévision 2022 à 2027.

La glacière en mousse est également appelée glacière en polystyrène expansé ou en polystyrène expansé (EPS). La mousse de polystyrène est le matériau principal pour créer un refroidisseur portable en raison de son faible coût. La mousse de polystyrène permet de refroidir les articles en les isolant de la chaleur. L’abordabilité, la disponibilité sont les aspects essentiels pour les consommateurs lors du choix de la glacière en mousse. Une raison de plus pour utiliser la glacière en mousse est la grande taille disponible en moins de poids.

Report Consultant a publié des données statistiques innovantes, intitulées a Foam Cooler Box market. Ce rapport a été agrégé avec différents segments de marché, tels que les applications, les utilisateurs finaux et les revenus. Il se concentre sur l’analyse du marché existant et des innovations à venir, afin de fournir de meilleures informations aux entreprises. Cette étude comprend la description détaillée du marché ainsi que les différentes perspectives de divers experts de l’industrie.

Principaux Acteurs du Marché Mondial des Glacières en Mousse:

ACH Foam Technologies, Magna Manufacturing, Inc., Lifoam Industries LLC, Emballage Peek, Harbor Foam Inc., Plastiques Premier Inc., Air Sea Containers, Inc., Plastilite Corporation, Emballage brun, RADVA Corporation

La segmentation du marché des glacières en mousse repose sur les points suivants

Segmentation du marché par type de base de capacité:

o Moins de 10 pintes

o 11-25 pintes

o 26-50 pintes

o Au-dessus de 50 pintes

Segmentation du Marché par Application:

o Industrie alimentaire

o Industrie des Boissons

o Industrie de la Logistique et du Transport

o Industrie pharmaceutique

o Autres

Segmentation du Marché par Région:

o Amérique du Nord

o Amérique Latine

o Europe

o Moyen-Orient et Afrique

o Asie-Pacifique

Le rapport de recherche analyse le marché des glacières en mousse de manière détaillée en clarifiant les caractéristiques importantes du marché qui devraient avoir un impact quantifiable sur son évolution au cours de la période de prévision. Il présente également des données qualitatives et quantitatives relatives aux facteurs de croissance future du marché. Le chercheur a méthodiquement décrit toutes les données, les acteurs clés, les applications et les utilisateurs finaux du marché. Des méthodologies d’études de marché fixes aident les organisations à évaluer clairement les enjeux les plus cruciaux du marché qui doivent être mesurés pour une prise de décision efficace.

Ce rapport de recherche met en lumière les aspects suivants:

o Évaluation du marché mondial des glacières en mousse

o Étude analytique et comparative détaillée des concurrents mondiaux

o Élaboration de la dynamique du marché comme les moteurs, les contraintes et les possibilités

o Méthodes de commercialisation des glacières en mousse et activités promotionnelles de la marque

o Une description détaillée des segments de marché comme le type, la taille, les applications et les utilisateurs finaux.

o Segmentation géographique du marché mondial des glacières en mousse

