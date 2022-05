Croissance énorme du marché de la location d’avions: 2021-2030, segments d’activité, part importante et stratégies régionales d’ici 2030

Le marché de la location d’avions atteindra 68 321,4 milliards de dollars d’ici 2025. Le marché de la location d’avions, évalué à environ 44 879 milliards de dollars en 2017, devrait croître avec un taux de croissance sain de plus de 4.78 % sur la période de prévision 2018-2025.

Le principal moteur du marché mondial de la location d’avions est l’augmentation des investissements dans la location d’avions, l’augmentation du nombre d’organisations optant pour la location d’avions, l’augmentation du nombre de passagers aériens associée à l’augmentation du volume de fret et à l’avancement des infrastructures aéronautiques et aéroportuaires dans les pays moins développés. des pays. De plus, la forte position sur le marché des bailleurs irlandais et chinois contribue à stimuler la croissance du marché. Les principaux facteurs de restriction sont la hausse des prix du pétrole brut, la diminution des taux de location d’avions commerciaux et la volatilité des prix du carburant sur le marché mondial de la location d’avions. La location d’aéronefs fait référence à la location d’exploitants d’aéronefs pour augmenter la capacité et exploiter l’aéronef sans avoir à supporter le fardeau financier de l’achat de l’aéronef.

Il existe deux types de location d’avions commerciaux ; la location à court terme, également connue sous le nom de location avec équipage, et la location à long terme, également connue sous le nom de location sans équipage. L’industrie aérospatiale utilise soit la location à court terme, soit la location à long terme, soit une combinaison des deux. Les principaux avantages de la location d’avions sont l’élimination du risque de posséder un actif remplacé, les avantages fiscaux qu’offrent de nombreux pays et c’est une alternative à l’achat d’avions qui peut offrir des avantages aux entreprises en termes de rentabilité.

L’analyse régionale du marché mondial de la location d’avions est prise en compte pour les régions clés telles que l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Amérique latine et le reste du monde. L’Amérique du Nord représentait la part dominante du marché mondial de la location d’avions, car l’industrie américaine de l’aviation commerciale devrait stimuler la croissance du marché de la location d’avions commerciaux. L’Europe devrait également acquérir une part importante du marché mondial de la location d’avions commerciaux au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de porte-avions à bas prix. Cependant,

Les principaux acteurs du marché sont :

? AerCap

? Société de location d’air

? BOC Aviation

? GECAS

? BAM

? CIT Air Commercial

? Groupe Aviation Capital

? Boeing Capital Corporation

? Location d’avions SAAB

? Société internationale de crédit-bail

L’objectif de l’étude est de définir la taille du marché des différents segments et pays au cours des dernières années et de prévoir les valeurs pour les huit prochaines années. Le rapport est conçu pour intégrer les aspects qualitatifs et quantitatifs de l’industrie dans chacune des régions et des pays impliqués dans l’étude. En outre, le rapport fournit également des informations détaillées sur les aspects cruciaux tels que les facteurs moteurs et les défis qui définiront la croissance future du marché. En outre, le rapport doit également intégrer les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour que les parties prenantes investissent, ainsi que l’analyse détaillée du paysage concurrentiel et des offres de produits des principaux acteurs.

Les segments et sous-segments détaillés du marché sont expliqués ci-dessous:

Par type d’avion :

§ Corps large

§ Corps étroit

Par type de bail :

§ Location sans contrat

§ Location avec équipage

Par régions :

§ Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

§ Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

§ Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

§ Amérique latine

o Brésil

o Mexique

§ Reste du monde

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015, 2016

Année de référence – 2017

Période de prévision – 2018 à 2025

Public cible du marché mondial de la location d’avions dans l’étude de marché:

§ Sociétés de conseil et conseillers clés

§ Grandes, moyennes et petites entreprises

§ Capital-risqueurs

§ Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

§ Fournisseurs de connaissances tiers

§ Banquiers d’investissement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

