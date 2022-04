Croissance en plein essor du marché du syndrome d’antisynthétase et prévisions jusqu’en 2029 | Principaux fabricants clés – GSK, Teva, Pfizer, Sun Pharma

Synopsis du marché mondial du syndrome d’antisynthétase :

Le marché mondial du syndrome d’antisynthétase devrait connaître une croissance à un taux potentiel de 5,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le syndrome d’antisynthétase est un type de trouble chronique rare qui affecte plusieurs systèmes du corps. Ce trouble est à médiation immunitaire, ce qui entraîne une inflammation due à un fonctionnement anormal du système immunitaire et à la présence d’auto-anticorps spécifiques qui ciblent une protéine spécifique dans le corps.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du syndrome d’antisynthétase sont l’augmentation rapide des activités de R&D pour de nouvelles thérapies et médicaments, l’augmentation des cas de troubles chroniques, les dépenses de santé élevées et le soutien gouvernemental favorable.

Segmentation globale du marché Syndrome antisynthétase :

Sur la base des symptômes, le marché du syndrome des antisynthétases est segmenté en maladies musculaires, maladies pulmonaires interstitielles et arthrite.

Sur la base du sexe, le marché du syndrome antisynthétase est segmenté en hommes et femmes.

Sur la base du diagnostic, le marché du syndrome antisynthétase est segmenté en tests cliniques et en bilan. Les tests cliniques se sont ensuite segmentés en tests sanguins et en tomodensitométrie.

Sur la base du traitement, le marché du syndrome antisynthétase a également été segmenté en médicaments, physiothérapie et autres.

Selon l’analyse géographique, l’Amérique du Nord est en tête du marché du syndrome antisynthétase en raison de l’augmentation des dépenses publiques et des dépenses de santé élevées. La région APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation accrue à la maladie.

Principaux acteurs mondiaux :

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Pfizer inc.

Laboratoires du Dr Reddy’s Ltd

GlaxoSmithKline plc

Sun Pharmaceutical Industries Ltd

Cipla Inc.

Sandoz International GmbH

Glenmark Pharmaceuticals Limitée

Zydus Cadila

Lupin

Viatris inc.

Accord Santé

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché du syndrome d’antisynthétase, y compris les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 Profils sur le syndrome d’antisynthétase, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché du syndrome d’antisynthétase, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial du syndrome d’antisynthétase : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial du syndrome d’antisynthétase par région

5 Analyse du marché mondial du syndrome d’antisynthétase par type

6 Analyse du marché mondial du syndrome d’antisynthétase par applications

7 Analyse du marché mondial du syndrome d’antisynthétase par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial du syndrome d’antisynthétase

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial du syndrome d’antisynthétase 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

