Croissance en plein essor du marché du séquençage des nanopores et prévisions jusqu’en 2029 | Principaux fabricants clés – GE, QIAGEN, Eurofins, Agilent, Roche

Synopsis du marché mondial du séquençage nanopore:

Le rapport sur le marché mondial du séquençage des nanopores est une analyse habile et approfondie de la situation et des défis actuels. Ce rapport se concentre sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités du marché, menaces et risques pour les principaux acteurs du marché. Il met à disposition une analyse de la taille du marché, des parts, de la croissance, de la segmentation, des projections de revenus (millions USD) et une étude régionale jusqu’en 2029. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de la part de marché sont mentionnées dans le rapport. Le document d’étude de marché sur le séquençage des nanopores mène également une étude sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde.

Le rapport fiable sur le marché du séquençage des nanopores offre un aperçu complet du marché mondial et contient des informations réfléchies, des faits, des informations historiques et des données de marché étayées par des statistiques et vérifiées par l’industrie. Il englobe également les prévisions utilisant un ensemble approprié de prévisions et des méthodologies de recherche distinctes. Ce rapport de l’industrie est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché. Le rapport de marché contient également les moteurs et les contraintes du marché du séquençage nanopore qui sont dérivés de l’analyse SOWT, et montre également quels sont tous les développements récents, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions par les plusieurs acteurs et marques clés qui animent le Marché par profils d’entreprises systémiques.

Le marché mondial du séquençage des nanopores devrait connaître une croissance du marché à un taux de 12,65 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre une valeur de 1320,76 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le séquençage Nanopore fait référence à une technologie unique et évolutive qui permet une analyse directe et en temps réel de longs fragments d’ADN ou d’ARN. La technologie fonctionne en surveillant les changements d’un courant électrique lorsque les acides nucléiques traversent un nanopore de protéine. Le signal résultant est généralement décodé pour offrir une séquence d’ADN ou d’ARN spécifique.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial du séquençage de nanopores sont les progrès rapides dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, l’augmentation de la prévalence des troubles génétiques à travers le monde, l’augmentation de la demande de technologies de séquençage à lecture longue pour le séquençage d’ADN et d’ARN et l’adoption de séquençage des nanopores possédant des avantages tels que l’abordabilité, la détection simultanée de séquences, la haute précision et les modifications de base.

Segmentation globale du marché Séquençage nanopore :

Sur la base du produit, le marché du séquençage des nanopores est segmenté en consommables et instruments.

Basé sur le séquençage nucléotidique, le marché du séquençage des nanopores est segmenté en ADN et ARN.

Sur la base du type, le marché du séquençage des nanopores est segmenté en séquençage à courant continu, séquençage de l’ADN synthétique et du courant tunnel horizontal, séquençage des techniques de lecture optique et séquençage des exonucléases.

Sur la base du type de nanopore, le marché du séquençage des nanopores est segmenté en état solide, biologique et hybride.

Sur la base de l’application, le marché du séquençage des nanopores est segmenté en génomique humaine, recherche clinique, recherche sur les plantes, microbiologie et recherche sur les animaux.

Basé sur l’utilisateur final, le marché du séquençage des nanopores est segmenté en sociétés de biotechnologie, laboratoires cliniques et instituts universitaires et de recherche.

Selon l’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché du séquençage des nanopores en raison de l’adoption rapide de technologies avancées dans la région. L’APAC devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’importante population de patients.

Principaux acteurs mondiaux :

QIAGEN Eurofins Scientifique Agilent Technologies, Inc. Technologies des nanopores d’Oxford Hoffmann-La Roche SA Laboratoires Bio-Rad, Inc BGI Danaher COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE Eppendorf SA Abbott LI-COR, Inc. Siemens PerkinElmer Inc Macrogène Inc ADNSTAR Généreux Myriad Genetics, Inc. Thermo Fisher Scientific

Obtenez une table des matières du « Rapport sur le marché mondial du séquençage des nanopores 2022 »

