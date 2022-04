Croissance en plein essor du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques et prévisions jusqu’en 2029 | Principaux fabricants clés – BD, GE, Olympus, Teleflex

Présentation du marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques :

Le rapport d’étude de marché persuasif sur les dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques aide les entreprises dans tous les domaines du commerce à prendre des décisions supérieures, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. Cela leur fournit également de meilleures informations sur le marché avec lesquelles ils peuvent conduire l’entreprise dans la bonne direction. Le rapport se concentre sur de nombreux aspects liés à l’industrie et au marché des soins de santé. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Étant donné que les entreprises peuvent obtenir des avantages extrêmes avec les différents segments couverts dans le rapport d’étude de marché, chaque élément du marché est touché.

Un rapport international sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques fonctionne comme une source d’informations fiable pour offrir une vue télescopique des tendances, des situations, des opportunités et de l’état du marché. Les entreprises d’aujourd’hui choisissent fortement le rapport d’étude de marché tel que ce rapport, car il aide à améliorer la prise de décision, à générer davantage de revenus, à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des activités rentables. Une analyse et une discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché sont présentées dans ce rapport. Un rapport d’étude de marché de grande envergure sur les dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques offre un aperçu du marché exploitable avec lequel des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être élaborées.

Le marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon une étude de marché, le dispositif de gestion des voies respiratoires est un ensemble de procédures médicales visant à sauver ou à prévenir l’obstruction des voies respiratoires chez les patients. Il existe de nombreux produits tels que les voies respiratoires oropharyngées, les voies respiratoires nasopharyngées, les voies respiratoires à masque laryngé et l’incubation trachéale utilisés pour fournir des voies respiratoires aux patients qui subissent des procédures d’anesthésie dans les hôpitaux. Ce dispositif assure une voie ouverte chez les patients qui permet l’échange de gaz entre les poumons d’un patient et l’atmosphère.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques sont la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques, la demande croissante de soins d’urgence, la croissance croissante des investissements, des fonds et des subventions des organismes gouvernementaux pour améliorer les soins d’urgence.

Le marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région.

Sur la base de l’âge du patient, le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques est segmenté en patients /nouveau-nés adultes et pédiatriques.

Sur la base de la procédure, le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques est segmenté en unité de soins intensifs ou procédure d’urgence et procédures chirurgicales non urgentes.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques est segmenté en anesthésie, médecine d’urgence et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, centre de chirurgie ambulatoire et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de soutien et de la mise en œuvre substantielle des directives de pratique publiées par les organisations de soins de santé. L’APAC est la région attendue en termes de croissance du marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques en raison de l’augmentation des investissements en R&D par les acteurs mondiaux et de la disponibilité d’opportunités inexplorées dans cette région.

Objectifs du marché mondial des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques

2 Analyser et prévoir la taille du marché Dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché des dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques

Les principaux fabricants clés sont : Intersurgical Ltd., Olympus Corporation, BD, Teleflex Incorporated, Armstrong Medical Inc., Medline Industries, Inc., Rudolf Riester GmbH (filiale de Halma Plc), GENERAL ELECTRIC COMPANY, SonarMed, Mercury Medical, Smiths Group plc, Verathon Inc., VBM Medizintechnik GmbH, SunMed, MEDTRONIC, Flexicare (Group) Limited, VYAIRE, Ambu A/S et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de Dispositifs de gestion des voies respiratoires supraglottiques dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

