Croissance en flèche des revenus du marché des pilules intelligentes de 9 061,29 $ US pour atteindre un TCAC de 12,3 % entre 2021 et 2028 | Analyse globale par The Insight Partners

Les pilules intelligentes sont des dispositifs médicaux ingérables de la taille d’une capsule composés d’éléments tels que des capteurs, des caméras, des patchs et des trackers, qui aident à améliorer les diagnostics, la surveillance des patients et l’administration ciblée de médicaments. Ils sont principalement disponibles sous la forme d’une pilule de la taille d’une capsule de vitamines et possèdent un petit patch de capteur portable, une application sur un appareil mobile et un portail de fournisseur.

La taille du marché des Smart Pills devrait atteindre 9 061,29 millions de dollars US d’ici 2028, contre 4 019,30 millions de dollars US en 2021 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 12,3 % entre 2021 et 2028.

Le rapport sur le marché Smart Pills est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport sur le marché mondial identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Diverses définitions et classifications de l’industrie de la santé, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne sont données dans ce rapport Smart Pills. Grâce à l’utilisation d’excellentes ressources et des outils les plus récents, ce rapport d’étude de marché sur les pilules intelligentes, le meilleur de sa catégorie, a été créé pour favoriser la croissance de votre entreprise.

La liste des entreprises opérant dans ce rapport est :

• CapsoVision, Inc.

• Étant donné l’imagerie, Inc.

• Check-Cap

• PENTAX Médical

• Olympe

• BodyCap

• Otsuka America Pharmaceutical, Inc.

• IntroMédic

• Jinshan Science & Technology (Groupe) Co., Ltd.

• RF Co., Ltd.

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, l’analyse SWOT, les derniers développements, la part de marché capturée, le taux de croissance et la valorisation. Les défis auxquels ces entreprises sont confrontées sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

Aperçu du marché

La demande croissante de procédures chirurgicales mini-invasives et les avancées technologiques sur les pilules intelligentes stimulent le marché des pilules intelligentes

La population âgée est très vulnérable aux troubles gastro-intestinaux. Diverses pilules intelligentes sont actuellement analysées pour une application potentielle dans la thérapeutique et le diagnostic de plusieurs maladies aiguës et chroniques. Les patients atteints de maladies chroniques qui doivent suivre une dose spécifique de médicament sur le site cible forment une large clientèle pour les produits d’administration de médicaments avancés. La demande croissante de procédures chirurgicales peu invasives a conduit à des techniques innovantes telles que l’endoscopie par capsule. L’endoscopie par capsule remplace les méthodes d’endoscopie traditionnelles avec des avantages tels que la facilité d’administration et l’observation détaillée du tractus gastro-intestinal. L’endoscopie par capsule joue un rôle essentiel dans le diagnostic précoce et le traitement approprié de ces troubles, en plus des technologies d’imagerie hybrides et des innovations de nouveaux composants.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché Smart Pills de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Plusieurs forces du marché telles que les moteurs et les contraintes et les avancées politiques, sociales, économiques et technologiques contribuent à façonner l’industrie de manière spécifique. Toutes ces forces sont étudiées en détail pour arriver à une prévision de marché qui peut aider à construire les stratégies d’investissement sur le marché des Smart Pills.

