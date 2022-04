Croissance émergente du marché des fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie, tendances récentes, analyse de l’industrie, perspectives, perspectives, part et rapport sur les prévisions 2028

Le marché mondial des fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie devrait atteindre une taille de marché de 36,4 millions USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le contrôle et l’assurance de la qualité avant d’administrer une radiothérapie à un patient atteint de cancer sont essentiels afin de maintenir la dose de rayonnement prescrite par le médecin. Parmi les principaux moteurs de la croissance du marché mondial figurent l’amélioration de l’assurance qualité des patients et des machines en radio-oncologie, la demande croissante de fantômes équivalents tissulaires et le nombre croissant de patients atteints de cancer dans le monde.

Les fantômes de dosimétrie dans le traitement par radiothérapie jouent un rôle essentiel pour garantir l’exactitude d’une dose planifiée. Les fantômes d’assurance qualité sont principalement utilisés pour l’étalonnage et la caractérisation des dispositifs d’administration. En dehors de cela, des fantômes sont utilisés pour vérifier les distributions de dose modélisée (prévue). Les économies émergentes sont actuellement capables de fournir une meilleure radiothérapie grâce aux progrès rapides de la technologie médicale.

Certains acteurs analysés dans le rapport sont :

Note: The companies listed here appear to be from a different industry sector (enzymes/food) and may not be relevant to radiation therapy QA phantoms.

Le rapport prévoit que le marché devrait croître à un rythme important en raison des progrès des raids et des développements technologiques dans le secteur. Le rapport propose des recommandations stratégiques aux entreprises et aux investisseurs pour capitaliser sur les opportunités de croissance lucratives. Le rapport fournit en outre une analyse complète du paysage concurrentiel et fournit une couverture complète en ce qui concerne les profils d’entreprise, le portefeuille de produits, la génération de revenus, la situation financière et la position sur le marché.

Points saillants du rapport

En novembre 2020, PTW Freiburg GmbH (PTW) a signé un accord de distribution avec QRM GmbH. PTW est devenu le seul distributeur mondial des fantômes équivalents tissulaires de QRM de début janvier 2021.

Le segment Cobalt-60 du marché mondial des fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. Le cobalt-60 est principalement utilisé pour maintenir le niveau approprié de rayonnement et détruire les cellules malignes dans le traitement des tumeurs et du cancer.

Le marché en Europe représentait la deuxième plus grande part de revenus de 25,0% en 2020. Des facteurs clés tels que l’accent croissant sur la technologie médicale et le soutien gouvernemental soutiennent la croissance du marché dans cette région.

fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie en fonction de la technologie, de la thérapie, de l’application et de la région comme suit :

Emergen

Research

a

des

segmenté-Dose Radiothérapie

: millions USD ; 2020-2028)

Radiothérapie par faisceau de photons Radiothérapie

conformationnelle 3D avancée Radiothérapie

guidée par l’image Radiothérapie

à modulation d’intensité Thérapie

volumétrique

Radiothérapie

peropératoire

Perspectives

RevenusMillions USD ; 2020-2028)

Cancer de la prostate Cancer

du sein Cancer du

poumon Cancer

colorectal Cancer de la

tête et du cou Cancer

de la peau

Autre

Le dernier rapport sur le marché mondial des fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie offre aux parties prenantes des informations stratégiques sur le paysage du marché, les investisseurs et les propriétaires d’entreprise pour les aider à prendre des décisions commerciales efficaces et lucratives basées sur des données et des faits statistiques clés. Le rapport vise à offrir une perspective approfondie du marché des fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie en fonction de divers éléments clés, tels que les moteurs du marché, les limites, les menaces, les facteurs de restriction et les perspectives de croissance.

Le rapport vise à fournir une compréhension complète de la croissance et de l’expansion du marché Fantômes d’assurance qualité (AQ) en radiothérapie dans chaque région clé du monde. Il offre des estimations précises sur la taille et la croissance attendues du marché sur la période prévue de 2021-2028.

Objectifs du rapport:

Étude de la taille du marché mondial des fantômes d’assurance qualité (AQ) de radiothérapie par régions, types et applications clés en référence aux données historiques (2017-2019) et aux prévisions (2021-2028)

Analyse de la structure industrielle du rayonnement Marché des fantômes d’assurance qualité (QA) de la thérapie par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que de leur analyse SWOT Analyse

comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché des fantômes d’assurance qualité (QA) de la radiothérapie basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial Fantômes d’assurance qualité (QA) de radiothérapie

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres stratégies stratégiques Alliances

d’assurance qualité (AQ) Segmentation du marché des fantômes

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine )

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

Merci d'avoir lu le rapport de recherche.

