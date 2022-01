Croissance élevée attendue du marché des robots de démolition avec analyse par taille, part, tendances, revenus et prévisions jusqu’en 2028

L’urbanisation croissante, le développement des infrastructures et l’augmentation des activités de construction, en particulier dans les pays en développement, sont attribuables à la croissance de la demande de robots de démolition. Data Bridge Market Research analyse que le marché des robots de démolition affichera un TCAC de 16,2 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande des robots de démolition s’élèverait à 735,76 millions de dollars d’ici 2028.

L’urbanisation croissante, l’augmentation des activités de construction et l’accent accru mis sur le développement des infrastructures sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché des robots de démolition. L’augmentation des dépenses publiques et privées dans les activités de reconstruction, de rénovation et de remodelage a entraîné la multiplication de la demande de robots de démolition.

Segmentation : Marché mondial des robots de démolition

Le marché des robots de démolition est segmenté en fonction du type, de l’application et des ventes. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des robots de démolition est segmenté en mini, moyen et grand. Sur la base de l’application, le marché des robots de démolition est segmenté en construction industrielle, bâtiments résidentiels et commerciaux et routes et infrastructures.



Sur la base des ventes, le marché des robots de démolition est segmenté en ventes d’équipements neufs et ventes de pièces de rechange.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des robots de démolition sont BROKK GLOBAL, Conjet AB, Husqvarna Group., Giant Hydraulic Tech Co., Ltd., Epiroc, SMP Deutschland GmbH, Darda GmbH, SHERPA Mini-loaders BV, TopTec Benelux BVBA, Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., Robore, MCCANN, KEMEN GROUP., Fujita Corporation, STANLEY Infrastructure, Advanced Construction Robotics, Construction Robotics., Ekso Bionics, TopTec Spezialmaschinen GmbH et nLink AS parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Informations clés dans le rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Principaux acteurs du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

