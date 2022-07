Croissance du secteur des événements, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Les événements font référence à un rassemblement public d’art populaire à un moment et à un endroit déterminés dans un but. Le but de l’organisation d’un événement peut être l’augmentation de la rentabilité de l’entreprise, la célébration, le divertissement et les causes communautaires. Les événements les plus populaires comprennent les conférences et expositions, les événements et séminaires d’entreprise, la promotion et la collecte de fonds, les performances musicales et artistiques, les sports, les festivals, les salons professionnels et le lancement de produits. Les principales parties prenantes du marché des événements sont les entreprises, les organisations publiques et les ONG, et d’autres similaires.

La croissance de l’industrie mondiale de l’événementiel est principalement due à l’augmentation de la fréquence des réunions d’entreprise, des intronisations, des conférences, des expositions, des concerts de musique et des événements sportifs. De plus, le déploiement d’une technologie de pointe capable de gérer l’ensemble de l’événement propulse la croissance de l’industrie. De plus, les événements multidimensionnels organisés de manière habituelle agissent comme un moteur clé du marché mondial des événements. En outre, les parrainages de diverses marques telles que Redbull, Monster Energy, Nike, Cocoa Cola et d’autres pour un grand festival mondial de trois jours ainsi qu’un petit concert ou un acte dans un club social ou une arène stimulent la croissance du marché. L’introduction de nouvelles plateformes médiatiques et de nouvelles méthodes de distribution offre en outre aux géants la possibilité d’interagir et d’organiser des événements impliquant des artistes, des interprètes, des conférenciers et des coachs d’affaires. Cependant,

Le marché mondial des événements est segmenté en type, source de revenus, organisateur et tranche d’âge. En fonction du type, le marché est divisé en concerts de musique, festivals, sports, expositions et conférences, événements d’entreprise et séminaires, etc. Sur la base de la source de revenus, il est séparé en vente de billets, parrainage et autres. Selon l’organisateur, il est classé en entreprise, sports, éducation, divertissement et autres. Par groupe d’âge, il est fragmenté en moins de 20 ans, 21 à 40 ans et 41 ans et plus.

Le rapport met en évidence les moteurs, les contraintes, les opportunités et les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs pour comprendre la dynamique et le potentiel de l’industrie. Les acteurs clés opérant dans l’industrie de l’événementiel sont profilés pour fournir un paysage concurrentiel de l’espace de marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Access Destination Services, BCD GROUP (BCD MEETINGS & EVENTS), ATPI Ltd., Riviera Events, Entertaining Asia, Live Nation Worldwide Inc., StubHub, Anschutz Entertainment Group, Pollstar, Cvent Inc., Capita Plc., Reed Exhibitions, Questex LLC, Outback Concerts, The Freeman Company, Penguins Limited, CL Events, Seven Events Ltd., Clarion Events Ltd. et Versatile Event Management.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Le rapport comprend une analyse approfondie des différents segments et fournit des estimations du marché entre 2021 et 2030.

• Le modèle des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des vendeurs, qui aide les acteurs du marché à adopter des stratégies efficaces.

• Les principaux acteurs du marché sont profilés pour mieux comprendre les stratégies qu’ils adoptent.

• Ce rapport fournit une analyse détaillée des tendances actuelles et des estimations futures de 2019 à 2026, ce qui permet d’identifier les opportunités de marché existantes.

SEGMENTS CLÉS

• Par type

o Concert de musique

o Festivals

o Sports

o Expositions et conférences

o Événements corporatifs et séminaires

o Autres

• Par source de revenus

o Billets

o Parrainage

o Autres

• Par organisateur

o Entreprise

o Sports

o Éducation

o Divertissement

o Autres

• Par groupe d’âge

Moins de 20 ans

21–40 ans

41 ans et plus

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Royaume-Uni

§ Italie

§ Espagne

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Japon

§ Chine

§ Australie

§ Inde

§ Reste de l’Asie-Pacifique

de LAMEA

§ Brésil

§ Argentine

§ Arabie Saoudite

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA