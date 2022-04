Croissance du marché, opportunités et perspectives d’avenir du réseau défini par logiciel (SDN) d’entreprise 2022-2030

Le rapport sur le marché du réseau défini par logiciel d’entreprise (SDN) contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Enterprise Software Defined Networking (SDN) par région.

Le marché « Enterprise SDN » connaîtra un TCAC de 37,4 % au cours de la période de prévision 2016-2022.

Résumé :

Le réseau défini par logiciel (SDN) est une nouvelle approche qui supprime la nature statique et complexe de l’architecture de réseau distribué héritée grâce à l’abstraction des fonctionnalités de niveau supérieur. L’objectif principal du SDN est de permettre aux administrateurs et aux ingénieurs réseau de répondre rapidement à l’évolution des besoins de l’entreprise. Le SDN offre une interface de console où les professionnels peuvent gérer le « provisionnement » et décomposer les réseaux sans avoir à configurer des périphériques physiques (par exemple des commutateurs).

Les grandes entreprises qui desservent un grand nombre d’utilisateurs à tout moment ont besoin de réseaux complexes et d’un support d’infrastructure. Par conséquent, l’adoption du SDN dans ces entreprises devrait améliorer l’infrastructure informatique. La complexité croissante du réseau et les défis opérationnels ont conduit les entreprises à déployer le SDN, qui devrait améliorer l’agilité du réseau, l’automatisation, et réduire le coût des opérations du réseau.

Analyse du marché

Selon Reportocean Research, le marché du « SDN d’entreprise » connaîtra un TCAC de 37,4 % au cours de la période de prévision 2016-2022. Le marché est segmenté par types de produits, types d’entreprises, secteurs verticaux et régions. Le taux de mise en œuvre croissant de la technologie cloud, des systèmes de convergence en évolution, de l’adoption croissante de la technologie IoT et des applications mobiles stimule la croissance du marché. Le segment des types de produits couvre les logiciels « matériel » et les services et applications. Le segment des services et des applications devrait détenir plus de 50 % de la part de marché d’ici 2022.

Analyse

des secteurs verticaux Les secteurs verticaux couverts dans le rapport sont la fabrication, la vente au détail, l’éducation, la santé et d’autres secteurs verticaux. À l’échelle mondiale, l’industrie manufacturière devrait être la principale verticale pour la croissance du marché SDN, suivie par la vente au détail. Le chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière devrait atteindre 5,4 milliards de dollars d’ici 2022. À l’échelle mondiale, « le taux d’adoption croissant des appareils connectés des services aux entreprises en ligne des technologies numériques » et de la technologie cloud dans les différents secteurs industriels devrait soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse régionale

Le rapport révèle l’adoption et le taux de demande du SDN dans diverses régions comme les Amériques, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les Amériques sont le principal marché pour les principales parties prenantes du SDN et l’investissement croissant dans le paysage technologique de pointe des entreprises et l’évolution des demandes des clients ont fait de la région une position dominante sur le marché du SDN d’entreprise. Le chiffre d’affaires du marché des Amériques devrait atteindre 12,2 milliards de dollars d’ici 2022. L’Europe est la deuxième région, suivie de l’Asie-Pacifique et de la MEA.

Acteurs clés et analyse concurrentielle :

les principaux acteurs inclus dans le rapport sont VMware Inc. » Cisco Systems Inc.’ HP’ Alcatel-Lucent’ Ericsson’ Big Switch Networks’ Brocade Communication Systems’ Pluribus Networks’ et autres. À l’heure actuelle, les acteurs de la chaîne de valeur SDN se concentrent sur la mise à niveau de leurs produits/services avec de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux demandes des clients. La demande croissante des grandes entreprises et des PME a apporté de nouvelles opportunités commerciales aux principales parties prenantes.

Avantages :

Le rapport fournit une analyse approfondie de la demande et du taux d’adoption des logiciels, des services et des applications du matériel SDN dans diverses industries au niveau mondial.

L’étude couvre et analyse le marché « Enterprise SDN ». En faisant ressortir les informations clés complètes de l’industrie, le rapport vise à fournir aux principaux acteurs une opportunité de comprendre les dernières tendances du scénario de marché actuel, les initiatives gouvernementales et les technologies liées au marché. De plus, cela aide le capital-risqueur à mieux comprendre les entreprises et à prendre des décisions éclairées.

Couverture de la région/du pays dans le rapport

Régions-Amériques’ Europe’ Asie-Pacifique et Moyen-Orient & Afrique

Principaux acteurs couverts dans le rapport

VMware’ Inc.’ Cisco Systems’ Inc.’ Hewlett Packard Enterprise Development LP’ Huawei Technologies Co.’ Ltd.’ Alcatel-Lucent SA’ Ericsson’ Big Switch Networks’ Inc.’ Plexi Inc.’ Pica8 Inc.’ & Réseaux Pluribus.

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels facteurs sont pris en considération lors de l’évaluation des principaux acteurs du marché?

Le rapport analyse en détail les entreprises du monde entier.

Le rapport donne un aperçu des principaux fournisseurs du marché, y compris des acteurs clés.

Les rapports incluent des informations sur chaque fabricant, telles que les profils, les revenus, les prix des produits et d’autres informations pertinentes sur les produits fabriqués.

Ce rapport comprend une comparaison des concurrents du marché et une discussion des points de vue des principaux acteurs.

Les rapports de marché fournissent des informations sur les développements récents, les fusions et les acquisitions impliquant des acteurs clés.

Table des matières :

Définition et aperçu du marché

Méthode et logique de recherche

Analyse de la concurrence sur le marché

Analyse des produits et services

Stratégies permettant à l’entreprise de faire face à l’impact de la COVID-19

Segment de marché par type, données historiques et prévisions de marché

Segment de marché par application, données historiques et prévisions de marché

Marché par région, données historiques et prévisions de marché

Analyse dynamique du marché et suggestions de développement

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Combiné à l’analyse des cinq forces de Porter, il sert d’analyse SWOT et d’analyse du paysage concurrentiel.

Il fournit une analyse approfondie du marché, mettant en évidence ses taux de croissance et ses opportunités de croissance.

