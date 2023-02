Croissance du marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation à un TCAC de 4,1 %, opportunités commerciales, perspectives commerciales, revenus du marché, principaux acteurs, tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport universel North America Potting and Encapsulating Compounds effectue une analyse SWOT où SWOT représente les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ce rapport d’étude de marché aide à déterminer ces quatre domaines. Où se situent les forces et les faiblesses de l’entreprise ? Quelles opportunités sont disponibles pour l’entreprise sur le marché? Quels menaces/risques doivent être surmontés ou évités pour réussir ? Pour réussir, il est essentiel de vérifier régulièrement le pouls de la clientèle et le rapport sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Amérique du Nord fait de même. Les besoins immédiats des clients ou tout nouveau besoin que l’entreprise peut répondre ainsi que leurs réflexions sur l’entreprise et les produits peuvent être déterminés avec le rapport d’étude de marché.

Guides de rapport d’étude de marché sur les composés d’empotage et d’encapsulation en Amérique du Nord pour établir les niveaux de satisfaction des clients. S’il s’avère que leur niveau de satisfaction est faible, travaillez sur les causes et les moyens d’y remédier. Alors que, si le niveau de satisfaction est élevé, déterminez pourquoi il est élevé et apprenez à maintenir ce niveau. Les données en temps réel sur le marché et la clientèle fournies par ce rapport de marché peuvent aider à fixer des objectifs réalisables. Il est facile d’établir un modèle de croissance au fil du temps avec le meilleur rapport sur les composés d’empotage et d’encapsulation en Amérique du Nord qui aide à savoir ce à quoi on peut s’attendre à l’avenir et, par conséquent, le plan peut être mis en œuvre afin d’étendre progressivement cette croissance de manière réaliste.

Le marché nord-américain des composés d’empotage et d’encapsulation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 907 011,37 millions de dollars d’ici 2028.

L’ enrobage est le processus de remplissage d’un assemblage électronique complet avec un composé solide ou gélatineux tel que l’acrylique, le silicone ou les résines et améliore la résistance aux vibrations et aux chocs, protégeant contre les substances corrosives et l’humidité. D’autre part, l’encapsulation utilise un moule réutilisable pour construire un cadre autour d’un article et combler l’espace entre le cadre et l’objet avec des produits chimiques . La fonction principale de l’encapsulation est de construire une coque de protection autour de l’ensemble électronique.

Portée du marché et taille du marché des composés d’empotage et d’encapsulation en Amérique du Nord

Le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Amérique du Nord est segmenté en fonction du type, du type de substrat, de la fonction , de la technique de durcissement, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en époxy, polyuréthane, silicone, polyester, polyamide, polyoléfine et autres. En Amérique du Nord, la demande pour le segment de l’époxy augmente car ces produits offrent une plus grande durabilité pour la fabrication de composés d’enrobage.

Sur la base du type de substrat, le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en verre, métal, céramique et autres. En Amérique du Nord, le type de substrat métallique domine car le métal a une excellente résistance pour supporter toutes les difficultés environnementales.

Sur la base de la fonction, le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en isolation électrique, dissipation thermique, protection contre la corrosion, résistance aux chocs, protection chimique et autres. En Amérique du Nord, le segment de l’isolation électrique domine le marché en raison d’une augmentation de la demande de composés d’enrobage plus résistants à l’humidité dans la région.

Sur la base de la technique de durcissement, le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en durcissement à température ambiante, à haute température ou durci thermiquement et durci aux UV. En Amérique du Nord, le segment durci aux UV domine le marché en raison d’une augmentation de la demande de composés d’enrobage plus résistants à la corrosion dans la région.

Sur la base du canal de distribution, le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Amérique du Nord est segmenté en hors ligne et en ligne. En Amérique du Nord, le segment hors ligne domine le marché en raison d’un besoin accru de sensibiliser les consommateurs de la région.

Sur la base de l’application, le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en électronique et électrique. En Amérique du Nord, le segment électrique domine le marché en raison de la demande accrue de composés d’enrobage plus rentables dans la région.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en électronique, automobile, aérospatiale, marine, énergie et électricité, télécommunications, soins de santé et autres. En Amérique du Nord, le secteur de l’électronique domine le marché en raison d’une augmentation de la construction de chemins de fer dans la région.

Analyse de la part de marché des composés d’empotage et d’encapsulation

Le paysage concurrentiel du marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Amérique du Nord fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, le produit approbations, brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation sont Wacker Chemie AG, CHT Germany GmbH, Showa Denko Materials Co., Ltd. (une filiale d’Hitachi, Ltd.), 3M, Electrolube, Epoxies Etc., Dymax, Master Bond Inc., DELO, ALTANA, EFI POLYMERS, Epic Resins, MG Chemicals, Nagase America LLC., DuPont, Avantor, Inc., United Resin Corporation, Copps Industries, Aremco, Creative Materials Inc., Henkel AG & Co. KGaA , GS Polymers, RBC Industries, Inc, PARKER HANNIFIN CORP, Panacol-USA (une filiale de Dr. Hönle AG), Momentive, HERNON MANUFACTURING INC. et ITW Performance Polymers, entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché des composés d’empotage et d’encapsulation en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des composés d’enrobage et d’encapsulation est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de substrat, fonction, technique de durcissement, canal de distribution, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des composés d’empotage et d’encapsulation en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

En Amérique du Nord, les États-Unis devraient dominer en raison de la demande accrue d’appareils électroniques plus durables qui sont utilisés dans la plupart des industries.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance dans le secteur de l’électronique grand public

L’augmentation des dépenses de consommation dans le monde entier accélère l’expansion du secteur de l’électronique. La demande des consommateurs pour l’électronique augmente en réponse à la croissance des pays en développement. Les pays producteurs d’électronique ont une large clientèle qui peut se permettre des articles électroniques innovants, ce qui entraîne une croissance du marché des composés d’enrobage et d’encapsulation en Amérique du Nord.

