Croissance du marché nord-américain de la nutrition animale avec un TCAC de 5,6 %, – Tendances du secteur, acteurs clés actuels, aperçu régional, perspectives commerciales et prévisions jusqu’en 2028

Les estimations du marché ainsi que les nuances statistiques incluses dans le rapport d’étude de marché de haute qualité sur la nutrition animale en Amérique du Nord donnent une vue perspicace du marché. L’analyse de marché couverte ici sert les aspects présents et futurs du marché en fonction principalement des facteurs sur lesquels les entreprises participent à la croissance du marché, des tendances cruciales et de l’analyse de segmentation. Ce rapport d’analyse de l’industrie parle du processus de fabrication, du type et des applications. Toutes les données numériques incluses dans le rapport sont étayées par d’excellents outils tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et autres.

Le rapport sur la nutrition animale en Amérique du Nord couvre plusieurs sujets, notamment l’analyse des tendances du marché, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités, les menaces, l’analyse des applications, les marchés émergents et le scénario de marché futuriste. Le rapport de l’industrie sur le marché mondial de la nutrition animale en Amérique du Nord est un document précieux pour tous les passionnés du marché, décideurs, investisseurs et acteurs du marché. Ce document commercial a expliqué des informations détaillées sur le marché concernant la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux acteurs qui animent le marché. Le rapport d’étude de marché convaincant sur la nutrition animale en Amérique du Nord est évalué principalement sur deux segments, à savoir les types et les applications, qui couvrent toutes les données analytiques des marchés actuels et futurs.

La nutrition animale contribue de manière significative à une production animale efficace en nutriments, favorisant la sécurité et la qualité alimentaire des produits animaux pour la consommation humaine, améliorant la santé et le bien-être des animaux d’élevage. Ces nutriments sont nécessaires à plusieurs opérations biologiques, telles que le transport, le stockage d’autres nutriments et la synthèse des protéines. Les facteurs à l’origine de la croissance du marché sont la sensibilisation croissante à la santé animale, l’augmentation de la demande de viande et de produits à base de viande, l’augmentation des besoins nutritionnels du bétail existant et la croissance du revenu disponible qui augmentent la consommation de produits d’origine animale. Les facteurs qui devraient freiner la croissance du marché sont les produits contrefaits de mauvaise qualité, les prix élevés des produits de nutrition animale et les défis environnementaux affectant la production animale.



Le marché de la nutrition animale en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 6 611,32 millions d’ici 2028.

Définition du marché de la nutrition animale

Les nutriments animaux font référence aux besoins alimentaires des animaux, y compris les minéraux, les enzymes, les eubiotiques, les macronutriments, les acides aminés et les vitamines essentielles à une production efficace de viande et de lait, à des structures osseuses appropriées et à la reproduction. L’étude de la composition et des caractéristiques de la matière consommée par l’animal et de la manière dont la matière première est métabolisée (convertie, utilisée et excrétée) dans le tube digestif et les cellules corporelles des animaux monogastriques (porcs, poulets de chair, pondeuses), des ruminants (ovins , bovins, caprins) et fermenteurs du tube digestif inférieur, est connue sous le nom de nutrition animale (chevaux, autruches). Par conséquent, ces informations sont intégrées dans un système de nutrition animale économiquement faisable et pratique pour garantir que les animaux atteignent leur potentiel de production génétique maximal. Il se concentre principalement sur les besoins nutritionnels alimentaires des animaux,

Portée du marché de la nutrition animale en Amérique du Nord

Le marché de la nutrition animale en Amérique du Nord est segmenté en trois segments notables basés sur le type, le type d’aliment et l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par type

Acides aminés

Enzymes

Caroténoïdes

Fibre

Antioxydants

Eubiotiques

Lipides

Les acides gras

Additifs alimentaires médicamenteux

Minéraux

Vitamines

Autres

Sur la base du type, le marché de la nutrition animale est segmenté en acides aminés, enzymes, caroténoïdes, fibres, antioxydants, eubiotiques, lipides, acides gras, additifs alimentaires médicamenteux, minéraux, vitamines et autres .

Par type de flux

Aliments pour volaille

Aliments pour porcs

La nourriture pour animaux

Alimentation des ruminants

Autres

Sur la base du type d’aliment, le marché de la nutrition animale est segmenté en aliments pour volaille, aliments pour porcs, aliments pour ruminants, aliments pour animaux de compagnie et autres.

Par utilisateur final

Fabricants d’aliments

Fabricants d’aliments pour animaux de compagnie

Éleveurs

Vétérinaires

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la nutrition animale est segmenté en fabricants d’aliments pour animaux, vétérinaires, fabricants d’aliments pour animaux de compagnie, éleveurs et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Nutrition animale

Le paysage concurrentiel du marché de la nutrition animale fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Amérique du Nord, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la nutrition animale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la nutrition animale sont Cargill, Incorporated, DSM, Kemin Industries, Inc., Alltech, Phibro Animal Health Corporation, Mercer Milling Company, Inc., Rossari Biotech Limited, ADM, Advanced Enzyme Technologies, Zoetis, Glanbia plc, DuPont (IFF Nutrition & Biosciences), Zinpro Corp., NOVUS INTERNATIONAL, BENEO, Bluestar Adisseo Co., Ltd., Balchem ​​Inc., Vetoquinol SA, Novozymes, EW Nutrition, BASF SE, Chr. Hansen Holding A/S, Brenntag Lettonie, SIA et azelis, entre autres.

Analyse / aperçus régionaux du marché de la nutrition animale

Le marché de la nutrition animale en Amérique du Nord est segmenté en trois segments notables basés sur le type, le type d’aliment et l’utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la nutrition animale en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Les États-Unis devraient dominer le marché en raison de la demande croissante de viande et de produits carnés.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières principale du rapport sur le marché de la nutrition animale

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

