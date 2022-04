Croissance du marché mondial du bien-être en entreprise, taille, part, opportunités de tendances, principaux acteurs, application clé

Pour préparer ce rapport d’étude de marché, certaines étapes doivent être suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données de marché. L’augmentation de la valeur marchande est généralement attribuée à la croissance croissante des industries d’application et à l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Outre une analyse concurrentielle des principaux acteurs, ce rapport propose également une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés du marché et des détails sur la méthodologie de recherche. De plus, pour les entreprises, il est le plus important de connaître les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique qui peut être étudié via ce rapport.

Le marché du bien-être en entreprise devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 99,9 milliards USD d’ici 2028 et croître à un TCAC de 7,0% dans les pays susmentionnés. période de prévision.

Les meilleurs joueurs analysés dans le rapport sont :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du bien-être en entreprise sont NC State Human Resources, Infinite Wellness Solutions, MediKeeper, Ceridian Lifeworks, Wellness Layers, CoreHealth Technologies, Sprout, Burner Fitness, Cerner Wellness, Limeade, Aptora, BSDI, Virgin Pulse, NAMASTE NEW YORK, Alyfe Wellbeing Strategies, HealthifyMe Wellness Private Limited et Wellsource, Inc., entre autres.

Le modèle des cinq forces de Porter dans le rapport donne un aperçu de la rivalité concurrentielle, des positions des fournisseurs et des acheteurs sur le marché et des opportunités pour les nouveaux entrants sur le marché mondial du bien-être en entreprise au cours de la période. En outre, la matrice de croissance donnée dans le rapport donne un aperçu des domaines d’investissement que les acteurs du marché existants ou nouveaux peuvent envisager.

Méthodologie de la recherche

A) Recherche primaire

Notre recherche principale implique des entretiens approfondis et une analyse des opinions fournies par les principaux répondants. La recherche principale commence par l’identification et l’approche des principaux répondants, les principaux répondants sont approchés comprennent

Leaders d’opinion clés Experts internes et externes en la matière Professionnels et participants de l’industrie

Nos principaux répondants à la recherche comprennent généralement

Cadres travaillant avec des entreprises leaders sur le marché examiné Responsables produit/marque/marketing Cadres de niveau CXO Responsables régionaux/zonaux/pays Cadres de niveau vice-président. B) Recherche secondaire

La recherche secondaire implique une exploration approfondie des sources secondaires d’informations disponibles à la fois dans le domaine public et dans les sources payantes. Chaque étude de recherche est basée sur plus de 500 heures de recherche secondaire accompagnées de recherche primaire. Les informations obtenues via les sources secondaires sont validées par recoupement sur différentes sources de données.

Qui bénéficiera de ce rapport ?

L’objectif principal du marché mondial du bien-être des entreprises est de fournir aux investisseurs du secteur, aux sociétés de capital-investissement, aux chefs d’entreprise et aux parties prenantes des informations complètes pour les aider à prendre des décisions stratégiques éclairées associées aux chances du marché des ferme-portes dissimulés à travers le monde.

Les sources secondaires des données comprennent généralement

Rapports et publications d’entreprises Publications gouvernementales/institutionnelles Revues commerciales et d’associations Bases de données telles que l’OMC, l’OCDE, la Banque mondiale, entre autres Sites Web et publications d’agences de recherche

Segmentation clé du marché :

Sur la base du service, le marché du bien-être en entreprise est segmenté en nutrition et gestion du poids, services de remise en forme, évaluation des risques pour la santé, bien-être en entreprise, gestion du stress, arrêt du tabac, dépistage médical, services d’abus d’alcool et de drogues, services d’éducation sanitaire, dépistage biométrique et autres. .

En fonction de la catégorie, le marché du bien-être en entreprise est segmenté en consultants en conditionnement physique et en nutrition, en thérapeutes psychologiques et en organisations.

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché du bien-être en entreprise est segmenté en secteur privé, petites organisations, organisations de taille moyenne, grandes organisations, secteur public et ONG.

Éléments clés que le rapport reconnaît :

Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision. Facteurs clés à l’origine de ce marché Tendances clés du marché freinant la croissance de ce marché Défis à la croissance du marché Principaux fournisseurs de ce marché Analyse SWOT détaillée Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur ce marché mondial Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques Initiatives stratégiques en se concentrant sur les principaux fournisseurs Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions

