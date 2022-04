Croissance du marché mondial des vannes de sécurité en fonte, développement et rapport d’analyse des principaux fabricants

“Cast Iron Safety Valve market” reports. Such report not only guides to different individuals, industries, associations, and organizations but also to management consultants, investment bankers, distributors, suppliers, and regulatory authorities. With the market size and forecast determination efforts, an extensive secondary research was initially completed to gain a good perspective of the market in each region. Several secondary sources such as encyclopedia, directories, and databases have been used to identify and collect information useful for this extensive techno-commercial study.

La demande de soupapes de sécurité en fonte devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 à un taux de 5,40 %. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des soupapes de sécurité en fonte fournit une analyse et un aperçu des différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision, tout en fournissant leur effet sur la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soupape de sécurité en fonte

Le paysage concurrentiel du marché Soupape de sécurité en fonte fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des soupapes de sécurité en fonte.

Perspectives d’avenir et analyse des principaux acteurs clés

Emerson Electric Co. ; The Weir Group PLC ; Curtiss-Wright.; Forbes Marshall.; Schlumberger Limitée.; Bosch Rexroth AG ; Baker Hughes; ALFA-LAVAL ; LESER GmbH & Co. KG; Free A/S ; Armatures ARI ; Danfoss; Société Swagelok.; Technologie de valve Taylor ; SMC Corporation of America; GEA Group Aktiengesellschaft ; Aquatrol Valve Company ; PARKER HANNIFIN CORP ; VYC Industriel ; API IMI ; Parmi d’autres

Marché mondial des soupapes de sécurité en fonte : analyse du segment

Marché mondial des soupapes de sécurité en fonte, par type de produit (soupapes de surpression à ressort, soupapes de surpression à poids mort, soupapes de surpression pilotées), taille (moins de 6 pouces, 7 pouces-25 pouces, 26 pouces-50 pouces, 50 pouces et plus), industrie (pétrole et gaz, énergie et électricité, produits chimiques, eau et eaux usées, bâtiment et construction, produits pharmaceutiques, agriculture, métaux et mines, papier et pâte à papier, aliments et boissons, autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027

De plus, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2014-2019 | Année de base – 2019 | Période de prévision – 2020 à 2027

