Croissance du marché mondial des appareils ECG sans fil, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Les appareils ECG sans fil sont l’électrocardiogramme, le premier test effectué pour connaître les symptômes et les problèmes des maladies cardiaques. Le système d’appareil ECG sans fil peut transmettre les données via Bluetooth ou d’autres technologies avancées. Les appareils ECG sans fil peuvent se connecter à des tablettes, des applications mobiles et des mobiles qui peuvent envoyer les données aux médecins et aux médecins pour une analyse plus approfondie.

La demande croissante d’appareils ECG sans fil est due à une augmentation de la population gériatrique et des patients souffrant de maladies cardiovasculaires, qui sont le principal facteur de croissance du marché mondial.

Segmentation du marché des appareils ECG sans fil :

Marché des appareils ECG sans fil, par type de produit

Surveillance des systèmes ECG

Systèmes d’ECG diagnostiques

Marché des appareils ECG sans fil, par utilisation finale

Hôpital manuel

Utilisateur à domicile

En fonction de la région, le marché des appareils ECG sans fil a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des appareils ECG sans fil. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché mondial des logiciels de livraison continue au cours de la période de prévision.

Marché des appareils ECG sans fil, par région

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

Italie

France

ROYAUME-UNI

Espagne

Pologne

Russie

Slovénie

Slovaquie

Les Pays-Bas

Belgique

Norvège

Danemark

République tchèque

Suède

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Viêt Nam

Les Philippines

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique latine

Le Moyen-Orient et l’Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Principaux acteurs du marché couverts par le marché Appareils ECG sans fil :

AliveCor Inc.

BPL Technologies Médicales

Solutions CardioComm inc.

GE Santé

iRhythm Technologies inc.

MediBioSense Ltd.

API Medtronic.

Société Nihon Kohden

WEB Biotechnologie Pte. Ltd.

(Remarque : la liste des principaux acteurs sera mise à jour avec le dernier scénario et les dernières tendances du marché)

Paysage concurrentiel :

Entreprises établies

Des acteurs émergents en forte croissance

Nouveaux entrants et startups de premier plan

Analyse comparative des produits concurrentiels

Matrice de développement de produits

Principaux points à retenir des rapports de recherche régionaux :

Perspectives de croissance

Analyse SWOT

Tendances clés

Points de données clés affectant la croissance du marché

Objectifs de l’étude:

Le rapport sur le marché des appareils ECG sans fil fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des appareils ECG sans fil couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

Modèle de livraison flexible :

