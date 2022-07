Croissance du marché mondial de l’impression 3D, tendances, opportunité absolue et chaîne de valeur 2022-2030

Aperçu

L’impression 3D, un processus de fabrication additive, implique des méthodes utilisées pour créer un objet tridimensionnel en assemblant des couches de matériau sous contrôle informatique.

L’impression 3D est un marché en pleine croissance. L’impression 3D réduit considérablement le gaspillage de matières premières par rapport aux méthodes d’impression traditionnelles. L’impression 3D est devenue omniprésente dans un large éventail d’industries d’application telles que la santé, l’électronique grand public, l’automobile et l’aérospatiale.

Analyse de marché

Le marché mondial de l’impression 3D dans l’aérospatiale et l’électronique grand public devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période 2022-2030 pour atteindre un total de XX millions de dollars d’ici 2022. Le marché de l’impression 3D dans le secteur vertical de l’aérospatiale connaîtra une croissance impressionnante. de XX millions de dollars américains en 2022 à XX millions de dollars d’ici 2030

L’augmentation des investissements des grands acteurs de l’industrie, l’augmentation des partenariats public-privé stimulent la croissance de l’impression 3D dans le secteur vertical de l’aérospatiale. La demande de produits élégants, légers et complexes alimente la demande d’impression 3D dans le secteur de l’électronique grand public.

La réduction du gaspillage de matières premières, l’augmentation des investissements gouvernementaux, les efforts pour développer des avions légers, l’augmentation de la population férue de technologie, l’augmentation de la demande de vêtements et d’appareils intelligents dans le segment de l’électronique grand public sont des propulseurs de croissance sur le marché mondial de l’impression 3D dans les secteurs verticaux de l’aérospatiale et de l’électronique grand public. .

Segmentation par types de services

Le marché est analysé par les types de services suivants : infrastructure en tant que service (IaaS), plate-forme en tant que service (PaaS), hébergement géré, réseau de distribution d’applications (ADN) et services de colocation.

Segmentation par technologie

Le marché est segmenté par les technologies suivantes : modélisation par dépôt de fil fondu (FDM), frittage sélectif par laser (SLS), stéréolithographie (SLA) et autres.

Segmentation par matériaux

Le marché mondial de l’impression 3D dans l’aérospatiale et l’électronique grand public est segmenté par les matériaux suivants : plastique, céramique, caoutchouc, métal, cire et autres.

Segmentation par zones géographiques clés

Le marché mondial de l’impression 3D dans l’aérospatiale et l’électronique grand public est segmenté par les régions suivantes : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et LAAM.

L’Amérique du Nord est l’un des marchés clés de l’impression 3D dans l’électronique grand public, tandis que l’Europe est en tête du marché de l’impression 3D aérospatiale. La croissance en Amérique du Nord et en Europe a été double. L’Asie-Pacifique est également en train de devenir un marché à forte croissance.

On s’attend à ce que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine soient le plus grand marché de l’impression 3D dans le domaine de l’aérospatiale et de l’électronique grand public dans les années à venir. L’augmentation du nombre de voyageurs aériens, l’augmentation des revenus et la demande croissante de produits électroniques élégants et légers soutiendront la croissance du marché de l’impression 3D dans ces régions. On prévoit une croissance importante en Chine, à Singapour et au Brésil en raison de l’augmentation des activités de R&D dans ces pays.