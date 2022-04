Croissance du marché mondial de la photonique sur silicium, part, analyse de la demande, fournisseurs, moteurs, défis, défis majeurs, prévisions d’opportunités

Ce rapport de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. Ce rapport de marché vous aidera à coup sûr dans votre cheminement vers la croissance et le succès de votre entreprise. Toutes les études réalisées pour générer ce rapport sont basées sur des groupes de grande taille et cela au niveau mondial. Pour surmonter les défis auxquels sont confrontées les entreprises d’aujourd’hui et rouler vite dans l’industrie, ce rapport d’étude de marché est très utile. Étant compétent et complet, ce rapport de marché met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique.

Le marché de la photonique sur silicium devrait connaître une croissance du marché à un taux de 22,57% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la photonique sur silicium fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande de services haut débit à large bande accélère la croissance du marché de la photonique sur silicium.

La forte demande de technologie photonique au silicium intégrée CMOS dans les centres de données est l’un des facteurs vitaux accélérant la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. De plus, l’accent croissant mis sur la réduction de la consommation d’énergie à l’aide d’émetteurs-récepteurs photoniques au silicium, la nécessité croissante pour une bande passante élevée et des capacités de transfert de données élevées, la demande croissante de services haut débit à large bande, le déploiement de la technologie 5G dans les pays en développement, l’augmentation du financement du gouvernement et des parties prenantes pour les initiatives de R&D ainsi que la demande croissante de multiplexeurs optiques, de câbles optiques actifs et d’atténuateurs optiques sont également stimuler la croissance du marché. En outre,

Certains acteurs bien établis sur le marché Silicon Photonics sont –

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la photonique sur silicium sont Acacia Communications Inc., Luxtera, Intel Corporation, Cisco, SKORPIOS TECHNOLOGIES INC, Ciena Corporation., NeoPhotonics Corporation, Mellanox Technologies., Finisar Corporation., Globalfoundries, Hamamatsu Photonics, IBM, Juniper Networks, Inc., Rockley Photonics Ltd., STMicroelectronics, Broadcom., Oclaro, Inc., Reflex Photonics Inc., RANOVUS Inc., SICOYA, Lumentum Operations LLC, Photline technologies et Infinera Corporation., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché de la photonique sur silicium est segmenté en fonction du produit, des guides d’ondes, du composant et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Le marché de la photonique au silicium sur la base du produit a été segmenté en émetteur-récepteur, atténuateur optique variable, commutateur, câble et capteur.

Sur la base des guides d’ondes, le marché de la photonique sur silicium a été segmenté en 400–1 500 nm, 1 310–1 550 nm et 900–7 000 nm.

Basé sur les composants, le marché de la photonique sur silicium a été segmenté en filtres laser, modulateurs, photodétecteurs et multiplexeurs en longueur d’onde (WDM).

La photonique sur silicium a également été segmentée sur la base de l’application dans les centres de données et l’informatique haute performance, les télécommunications, le commerce, l’armée, la défense et l’aérospatiale, les sciences médicales et de la vie et la détection.

Le rapport comprend six parties, traitant de :

1.) Informations de base ;

2.) Le marché asiatique de la photonique sur silicium ;

3.) Le marché nord-américain de la photonique sur silicium ;

4.) Le marché européen de la photonique sur silicium ;

5.) Entrée sur le marché et faisabilité de l’investissement ;

6.) La conclusion du rapport.

