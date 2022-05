Croissance du marché du transport routier de marchandises, tendances émergentes, perspectives qualitatives, prévisions jusqu’en 2028 | Cargo Carriers Limited, CEVA Logistics, CJ Logistics Corporation, DB SCHENKER, DHL International GmbH, KUEHNE + NAGEL, Kerry Logistics Network Limited, PRIMAFRIO SL

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le « marché du transport routier de marchandises » et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché du transport routier de marchandises au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

APERÇU DU MARCHÉ

Le transport routier de marchandises fait référence à l’expédition de marchandises ou au transport par route. Ce transport de marchandises est l’un des modes de transport de marchandises les plus couramment utilisés. Le transport routier de marchandises implique une large gamme de véhicules tels que des camionnettes, des camions-citernes, des camions frigorifiques, des remorques de camion et des camions à plateau. Ce système de transport de marchandises est rentable, plus rapide et fournit également un service porte à porte. Les industries populaires qui utilisent le transport routier de marchandises sont l’alimentation et les boissons, l’automobile, les produits chimiques, le pétrole et le gaz et les soins de santé. Compte tenu de la demande croissante de divers produits, ce marché devrait connaître une croissance importante dans un avenir proche.

Obtenez un exemple de copie du marché du transport routier de marchandises sur : https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00018369/

PORTÉE DU MARCHÉ

L' »Analyse du marché mondial du transport routier de marchandises jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie automobile et des transports, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché du transport routier de marchandises avec une segmentation détaillée du marché par type de véhicule, utilisateurs finaux et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché du transport routier de marchandises et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type de véhicule, le marché mondial du transport routier de marchandises est segmenté en camions légers, camions moyens et camions lourds.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en automobile, alimentation et boissons, pétrole et gaz, produits chimiques, soins de santé et autres.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs

Adoption croissante de l’industrie 4.0 et industrialisation croissante.

Urbanisation croissante et augmentation du revenu disponible par habitant pour stimuler la croissance du marché du transport routier de marchandises.

Augmentation de la demande de biens de consommation partout dans le monde.

Contraintes

Normes gouvernementales concernant les émissions de carbone.

Congestion du trafic et état des routes dans certains pays en développement.

Parlez à l’analyste pour plus de détails : https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00018369/

ACTEURS DU MARCHÉ

Transporteurs de fret limités

Logistique CEVA

CJ Logistique Corporation

DB SCHENKER

DHL International GmbH

KUEHNE + NAGEL

Kerry Logistics Network Limited

PRIMAFRIO SL

United Parcel Service

Logistique XPO

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs du marché Transport routier de marchandises? Comment le marché du transport routier de marchandises va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application se tailleront la part du lion sur le marché du transport routier de marchandises ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Transport routier de marchandises? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quels seront le TCAC et la taille du marché Transport routier de marchandises tout au long de la période de prévision?

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00018369/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne de contact:

Samir Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876